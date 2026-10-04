Тейлор Свіфт кардинально вкоротила волосся та показала новий образ із кучерями

Американська співачка Тейлор Свіфт знову змінила зачіску та показала себе з коротшим кучерявим волоссям до плечей. Новий образ вона продемонструвала на тлі одразу кількох музичних досягнень, повідомляє E! News, пише УНН.

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Фото з новою зачіскою Свіфт опублікувала 2 жовтня. Співачка обрала хвилястий подовжений боб та залишила свій фірмовий чубчик. Свої природні кучері вона раніше жартома називала "заводськими налаштуваннями" волосся.

Ще у серпні Свіфт вперше помітно вкоротила своє довге світле волосся, з'явившись із новою зачіскою під час вечері у Лондоні. Тепер вона зробила його ще коротшим.

Новий образ на тлі музичних рекордів

Зміна зачіски збіглася з новими досягненнями Свіфт. Її проєкти "Patient Zero" та "The Life of a Showgirl: The Encore" одночасно потрапили до офіційних британських чартів.

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27 вересня співачка також встановила рекорд MTV Video Music Awards, ставши найбільш нагородженою артисткою в історії премії. Загалом Свіфт отримала 33 статуетки VMA та випередила Бейонсе, з якою раніше ділила рекорд у 30 нагород.

На цьогорічній церемонії Свіфт також першою отримала нову нагороду "Артист-директор" за роботу над музичними відео та внесок у розвиток візуального сторітелінгу.

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