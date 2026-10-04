"Мы готовы к переговорам, но эти варварские атаки должны прекратиться" — Мерц обратился к путину

Фридрих Мерц. Фото: Офис Президента

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев, который проходил на фоне сигналов воздушной тревоги, призвал российского диктатора владимира путина прекратить «эту бессмысленную войну», передает УНН со ссылкой на DW.

«Мы готовы к переговорам, мы готовы обсуждать завершение этой войны. Но эти варварские атаки на мирное население Украины должны прекратиться», — цитирует Мерца Reuters.

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Канцлер ФРГ прибыл в Киев утром 4 октября с необъявленным визитом. Через некоторое время Россия нанесла очередной удар по Северному мосту через реку Днепр.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Мерц начал визит с чествования памяти погибших украинских защитников и защитниц. «Важно, что в это непростое время Германия рядом с нами — в поддержке и в памяти», — написал он.