"Ми готові до переговорів, але ці варварські атаки мають припинитися" - Мерц звернувся до путіна

Фрідріх Мерц. Фото: Офіс Президента

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва, який проходив на тлі сигналів повітряної тривоги, закликав російського диктатора володимира путіна припинити "цю безглузду війну", передає УНН із посиланням на DW.

"Ми готові до переговорів, ми готові обговорювати завершення цієї війни. Але ці варварські атаки на мирне населення України мають припинитися", - цитує Мерца Reuters.

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Канцлер ФРН прибув до Києва вранці 4 жовтня із неоголошеним візитом. Через деякий час росія завдала чергового удару по Північному мосту через річку Дніпро.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Мерц розпочав візит із вшанування полеглих українських захисників та захисниць. "Важливо, що в цей непростий час Німеччина поруч із нами - у підтримці та в пам'яті", - написав він.