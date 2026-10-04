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The Guardian
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Зеленський і Мерц вшанували полеглих захисників на столичному Майдані Незалежності

Київ • УНН

 • 1422 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав неоголошений візит до Києва з ушанування загиблих воїнів разом із Зеленським. Він заявив про підтримку України.

Зеленський і Мерц вшанували полеглих захисників на столичному Майдані Незалежності

Президент України Володимир Зеленський разом із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом вшанували полеглих українських захисників і захисниць на Майдані Незалежності, передає УНН.

Деталі

Свій візит до України Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав зі вшанування полеглих українських захисників і захисниць разом із Президентом України Володимиром Зеленським.

Цінуємо повагу до наших воїнів та солідарність з Українським народом. Важливо, що в цей непростий час Німеччина поруч із нами – у підтримці та у пам’яті. Вічна шана всім захисникам і захисницям України, які віддали свої життя заради України та всієї Європи 

- повідомив Зеленський.

Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною - Зеленський про візит Мерца04.10.26, 11:45 • 2246 переглядiв

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вранці 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним візитом – уперше з травня 2025 року. Він заявив про необхідність посиленої підтримки України напередодні зими та має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським.

Антоніна Туманова

Політика
Майдан Незалежності
Фрідріх Мерц
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Київ