Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною - Зеленський про візит Мерца
Київ • УНН
Під час візиту Фрідріха Мерца до Києва Зеленський анонсував нові рішення для посилення захисту України та Європи. Канцлер прибув 4 жовтня.
Президент України Володимир Зеленський у день візиту канцлера ФРН Фрідріха Мерца анонсував важливі домовленості між Україною та Німеччиною, передає УНН.
Сьогодні у Києві з візитом Фрідріх Мерц, Федеральний канцлер Німеччини. Країни, яка послідовно демонструє лідерство в захисті життів українців та українок від російських ударів
Президент України анонсував підготовку рішень для того, щоб у нас в Україні та в усій Європі було більше можливостей захищатися.
Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. росію потрібно зупиняти разом. Дякую всім, хто допомагає
Порядок денний дуже насичений - у МЗС розкрили деталі візиту Фрідріха Мерца до України04.10.26, 08:43 • 4762 перегляди
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вранці 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним візитом – уперше з травня 2025 року. Він заявив про необхідність посиленої підтримки України напередодні зими та має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським.