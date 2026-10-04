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Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною - Зеленський про візит Мерца

Київ • УНН

 • 2240 перегляди

Під час візиту Фрідріха Мерца до Києва Зеленський анонсував нові рішення для посилення захисту України та Європи. Канцлер прибув 4 жовтня.

Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною - Зеленський про візит Мерца
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у день візиту канцлера ФРН Фрідріха Мерца анонсував важливі домовленості між Україною та Німеччиною, передає УНН.

Сьогодні у Києві з візитом Фрідріх Мерц, Федеральний канцлер Німеччини. Країни, яка послідовно демонструє лідерство в захисті життів українців та українок від російських ударів 

- повідомив Зеленський.

Президент України анонсував підготовку рішень для того, щоб у нас в Україні та в усій Європі було більше можливостей захищатися.

Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. росію потрібно зупиняти разом. Дякую всім, хто допомагає 

- резюмував Глава держави.

Порядок денний дуже насичений - у МЗС розкрили деталі візиту Фрідріха Мерца до України04.10.26, 08:43 • 4762 перегляди

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вранці 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним візитом – уперше з травня 2025 року. Він заявив про необхідність посиленої підтримки України напередодні зими та має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським.

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Фрідріх Мерц
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Київ