Порядок денний дуже насичений - у МЗС розкрили деталі візиту Фрідріха Мерца до України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який прибув до України з неоголошеним візитом, проведе переговори з Президентом Володимиром Зеленським. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, порядок денний буде дуже насичений, зосереджений на зміцненні України, а також спільній європейській безпеці, передає УНН.

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Як повідомили у МЗС, Мерц проведе переговори з Президентом України Володимиром Зеленським щодо всього спектра двостороннього, європейського та міжнародного порядку денного.

Дякую за приїзд до України в цей важливий час і за всебічну підтримку Німеччиною нашої держави. Україна та Німеччина вибудували міцне стратегічне партнерство, і ми сповнені рішучості й надалі його поглиблювати. Ми високо цінуємо сильне лідерство Німеччини в Європі, яке особливо важливе саме зараз. Ще вчора Німеччина відзначала єдність, яка змінила Європу. Сьогодні українці захищають свободу, безпеку та єдність Європи, а Німеччина твердо стоїть поруч із нами. Сьогодні на нас чекає дуже насичений порядок денний, зосереджений на зміцненні України, нашої обороноздатності та стійкості, а також спільній європейській безпеці. Ми глибоко цінуємо лідерство, підтримку та дружбу Німеччини – наголосив глава МЗС України.

Додамо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вранці 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним візитом – уперше з травня 2025 року. Він заявив про необхідність посиленої підтримки України напередодні зими та має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським.