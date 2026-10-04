Повестка дня очень насыщенная — в МИД раскрыли детали визита Фридриха Мерца в Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц, прибывший в Украину с необъявленным визитом, проведёт переговоры с Президентом Владимиром Зеленским. Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, повестка дня будет очень насыщенной и сосредоточенной на укреплении Украины, а также общей европейской безопасности, передаёт УНН.

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Как сообщили в МИД, Мерц проведёт переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским по всему спектру двусторонней, европейской и международной повестки дня.

Спасибо за приезд в Украину в это важное время и за всестороннюю поддержку Германией нашего государства. Украина и Германия выстроили крепкое стратегическое партнёрство, и мы полны решимости и впредь его углублять. Мы высоко ценим сильное лидерство Германии в Европе, которое особенно важно именно сейчас. Ещё вчера Германия отмечала единство, изменившее Европу. Сегодня украинцы защищают свободу, безопасность и единство Европы, а Германия твёрдо стоит рядом с нами. Сегодня нас ждёт очень насыщенная повестка дня, сосредоточенная на укреплении Украины, нашей обороноспособности и устойчивости, а также общей европейской безопасности. Мы глубоко ценим лидерство, поддержку и дружбу Германии – подчеркнул глава МИД Украины.

Добавим

Канцлер Германии Фридрих Мерц утром 4 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом — впервые с мая 2025 года. Он заявил о необходимости усиленной поддержки Украины накануне зимы и должен встретиться с Президентом Владимиром Зеленским.