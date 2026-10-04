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Будут важные договорённости между Украиной и Германией — Зеленский о визите Мерца

Киев • УНН

 • 1370 просмотра

Во время визита Фридриха Мерца в Киев Зеленский анонсировал новые решения для усиления защиты Украины и Европы. Канцлер прибыл 4 октября.

Будут важные договорённости между Украиной и Германией — Зеленский о визите Мерца
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в день визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца анонсировал важные договорённости между Украиной и Германией, передаёт УНН.

Сегодня в Киеве с визитом Фридрих Мерц, Федеральный канцлер Германии. Страны, которая последовательно демонстрирует лидерство в защите жизней украинцев и украинок от российских ударов 

- сообщил Зеленский.

Президент Украины анонсировал подготовку решений для того, чтобы у нас в Украине и во всей Европе было больше возможностей защищаться.

Будут важные договорённости между Украиной и Германией. россию нужно останавливать вместе. Спасибо всем, кто помогает 

- резюмировал Глава государства.

Повестка дня очень насыщенная — в МИД раскрыли детали визита Фридриха Мерца в Украину04.10.26, 08:43 • 4396 просмотров

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц утром 4 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом — впервые с мая 2025 года. Он заявил о необходимости усиленной поддержки Украины накануне зимы и должен встретиться с Президентом Владимиром Зеленским.

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Фридрих Мерц
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Киев