Будут важные договорённости между Украиной и Германией — Зеленский о визите Мерца
Киев • УНН
Во время визита Фридриха Мерца в Киев Зеленский анонсировал новые решения для усиления защиты Украины и Европы. Канцлер прибыл 4 октября.
Президент Украины Владимир Зеленский в день визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца анонсировал важные договорённости между Украиной и Германией, передаёт УНН.
Сегодня в Киеве с визитом Фридрих Мерц, Федеральный канцлер Германии. Страны, которая последовательно демонстрирует лидерство в защите жизней украинцев и украинок от российских ударов
Президент Украины анонсировал подготовку решений для того, чтобы у нас в Украине и во всей Европе было больше возможностей защищаться.
Будут важные договорённости между Украиной и Германией. россию нужно останавливать вместе. Спасибо всем, кто помогает
Повестка дня очень насыщенная — в МИД раскрыли детали визита Фридриха Мерца в Украину04.10.26, 08:43 • 4396 просмотров
Напомним
Канцлер Германии Фридрих Мерц утром 4 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом — впервые с мая 2025 года. Он заявил о необходимости усиленной поддержки Украины накануне зимы и должен встретиться с Президентом Владимиром Зеленским.