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Зеленский и Мерц почтили память погибших защитников на столичном Майдане Независимости

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц начал необъявленный визит в Киев с чествования погибших воинов вместе с Зеленским. Он заявил о поддержке Украины.

Зеленский и Мерц почтили память погибших защитников на столичном Майдане Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем почтили память погибших украинских защитников и защитниц на Майдане Независимости, передает УНН.

Детали

Свой визит в Украину федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц начал с чествования памяти погибших украинских защитников и защитниц вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ценим уважение к нашим воинам и солидарность с украинским народом. Важно, что в это непростое время Германия рядом с нами — в поддержке и в памяти. Вечная слава всем защитникам и защитницам Украины, которые отдали свои жизни ради Украины и всей Европы 

- сообщил Зеленский.

Будут важные договорённости между Украиной и Германией — Зеленский о визите Мерца04.10.26, 11:45 • 1392 просмотра

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц утром 4 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом — впервые с мая 2025 года. Он заявил о необходимости усиленной поддержки Украины накануне зимы и должен встретиться с Президентом Владимиром Зеленским.

Антонина Туманова

Политика
Майдан Незалежности
Фридрих Мерц
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Киев