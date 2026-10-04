Зеленский и Мерц почтили память погибших защитников на столичном Майдане Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем почтили память погибших украинских защитников и защитниц на Майдане Независимости, передает УНН.

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Свой визит в Украину федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц начал с чествования памяти погибших украинских защитников и защитниц вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ценим уважение к нашим воинам и солидарность с украинским народом. Важно, что в это непростое время Германия рядом с нами — в поддержке и в памяти. Вечная слава всем защитникам и защитницам Украины, которые отдали свои жизни ради Украины и всей Европы - сообщил Зеленский.

Будут важные договорённости между Украиной и Германией — Зеленский о визите Мерца

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц утром 4 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом — впервые с мая 2025 года. Он заявил о необходимости усиленной поддержки Украины накануне зимы и должен встретиться с Президентом Владимиром Зеленским.