Авианосец США прибыл на курортный Пхукет: почти 5 тыс. военнослужащих сойдут на берег, местные власти оценивают доходы

В воскресенье авианосец ВМС США «Джордж Г. У. Буш» прибыл на тайский курортный остров Пхукет; на его борту находятся около 4800 военнослужащих, получивших возможность отдохнуть после шестимесячного участия в операциях США на Ближнем Востоке, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным ВМС США, в течение последних шести месяцев этот авианосец класса «Нимиц» и его ударная группа поддерживали операцию «Эпик Фьюри» (Epic Fury) и обеспечивали морскую блокаду в зоне ответственности Центрального командования США, содействуя безопасности и стабильности на море в регионе Ближнего Востока.

Как отмечается в заявлении ВМС США, Пхукет стал первым портом захода для авианосной ударной группы «Джордж Г. У. Буш» после того, как она вышла с баз в Норфолке (штат Виргиния) и Мейпорте (штат Флорида) в марте.

Моряки примут участие в культурных и общественных мероприятиях на Пхукете, в частности в экскурсиях и футбольном матче между командами США и Таиланда.

Авианосец встал на якорь неподалеку от побережья; ожидается, что члены экипажа сойдут на берег через глубоководный порт Пхукета и проведут время на этом популярном южном курортном острове в период с 4 по 9 октября, сообщают местные СМИ.

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Было замечено, как некоторые моряки добирались до берега на катерах.

Этот визит состоялся вслед за пятидневным пребыванием в порту Лаем-Чабанг (восточный Таиланд) другого американского авианосца — «Авраам Линкольн» (Abraham Lincoln), на борту которого находились около 5000 моряков и морских пехотинцев.

По оценкам местного мэра, каждый американский военнослужащий из экипажа «Линкольна» мог тратить до 3000 батов (89 долларов США) в день во время визита.

Таиланд является единственным союзником США в материковой части Юго-Восточной Азии, с которым заключен официальный договор о взаимной обороне.