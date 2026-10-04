Авіаносець США прибув до курортного Пхукета: майже 5 тис. військових зійдуть на берег, місцева влада оцінює прибутки

У неділю авіаносець ВМС США "Джордж Г. В. Буш" прибув до таїландського курортного острова Пхукет; на його борту перебуває близько 4800 військовослужбовців, які отримали можливість відпочити після шестимісячної участі в операціях США на Близькому Сході, передає УНН із посиланням на Reuters.

За даними ВМС США, протягом останніх шести місяців цей авіаносець класу "Німіц" та його ударна група підтримували операцію "Епік Ф'юрі" (Epic Fury) і забезпечували морську блокаду в зоні відповідальності Центрального командування США, сприяючи безпеці та стабільності на морі в регіоні Близького Сходу.

Як зазначається в заяві ВМС США, Пхукет став першим портом заходу для авіаносної ударної групи "Джордж Г. В. Буш" після того, як вона вийшла з баз у Норфолку (штат Вірджинія) та Мейпорті (штат Флорида) у березні.

Моряки візьмуть участь у культурних та громадських заходах на Пхукеті, зокрема в екскурсіях та футбольному матчі між командами США і Таїланду.

Авіаносець став на якір неподалік від узбережжя; очікується, що члени екіпажу зійдуть на берег через глибоководний порт Пхукета й проведуть час на цьому популярному південному курортному острові в період із 4 по 9 жовтня, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Було помічено, як деякі моряки діставалися берега на катерах.

Цей візит відбувся слідом за п’ятиденним перебуванням у порту Лаем-Чабанг (східний Таїланд) іншого американського авіаносця — "Авраам Лінкольн" (Abraham Lincoln), на борту якого було близько 5000 моряків і морських піхотинців.

За оцінками місцевого мера, кожен американський військовослужбовець із екіпажу "Лінкольна" міг витрачати до 3000 батів (89 доларів США) на день під час візиту.

Таїланд є єдиним союзником США в материковій частині Південно-Східної Азії, з яким укладено офіційний договір про взаємну оборону.