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Ситуація з державними фінансами близька до критичної - Корецький

Київ • УНН

 • 18990 перегляди

Сергій Корецький назвав стан держфінансів близьким до критичного. Уряд просить Раду до 15 жовтня ухвалити необхідні законопроєкти.

Ситуація з державними фінансами близька до критичної - Корецький

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами близька до критичної, закликавши народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. Зокрема, мова йде про майже 30 млрд доларів. Про це Корецький повідомив в Telegram, передає УНН

Ситуація з державними фінансами близька до критичної. Вкотре закликав усіх народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. Після декількох попередніх нарад із парламентарями уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 млрд доларів передбаченого міжнародного фінансування. Це критично необхідний ресурс для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб Сил оборони 

- написав Корецький. 

Він зазначив, що зі свого боку уряд гарантує повне виконання своєї частини зобов’язань - це 42 рішення. 

Попередньо ми заявляли про намір завершити цю роботу до 1 листопада. Але, враховуючи складність ситуації, прискорюємо роботу і плануємо завершити все до 15 жовтня. Під час сьогоднішньої зустрічі з послами держав G7 та держав-членів Європейського Союзу разом із головою Верховної Ради, міністрами, депутатами та головами комітетів детально обговорили необхідність синхронної роботи для забезпечення міжнародної фінансової підтримки 

- наголосив Корецький. 

За його словами, урядовці готові опрацювати з депутатами кожен законопроєкт, кожне формулювання та кожну норму, щоб забезпечити необхідну підтримку та якнайшвидше ухвалення рішень.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський розкритикував нардепів через три провалені у Раді закони, які могли б дати Україні більш ніж 4 мільярди доларів. Він закликав народних обранців думати про вибори після війни і голосувати рішення на 30 мільярдів доларів. 

Павло Башинський

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