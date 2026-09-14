Ситуация с государственными финансами близка к критической — Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами близка к критической, призвав народных депутатов как можно скорее принять законопроекты, от которых зависит получение международной финансовой помощи. В частности, речь идет почти о 30 млрд долларов. Об этом Корецкий сообщил в Telegram, передает УНН.

Ситуация с государственными финансами близка к критической. В очередной раз призвал всех народных депутатов как можно скорее принять законопроекты, от которых зависит получение международной финансовой помощи. После нескольких предварительных совещаний с парламентариями правительство официально направит всем народным депутатам и профильным комитетам график с четкими дедлайнами по каждому необходимому голосованию. В случае нарушения этих сроков Украина рискует потерять значительную часть из 29,5 млрд долларов предусмотренного международного финансирования. Это критически необходимый ресурс для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и, самое главное, потребностей Сил обороны - написал Корецкий.

Он отметил, что со своей стороны правительство гарантирует полное выполнение своей части обязательств — это 42 решения.

Предварительно мы заявляли о намерении завершить эту работу до 1 ноября. Но, учитывая сложность ситуации, ускоряем работу и планируем завершить все до 15 октября. Во время сегодняшней встречи с послами государств G7 и государств — членов Европейского Союза вместе с председателем Верховной Рады, министрами, депутатами и председателями комитетов подробно обсудили необходимость синхронной работы для обеспечения международной финансовой поддержки - подчеркнул Корецкий.

По его словам, правительственные чиновники готовы проработать с депутатами каждый законопроект, каждую формулировку и каждую норму, чтобы обеспечить необходимую поддержку и как можно скорее принять решения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нардепов из-за трех проваленных в Раде законов, которые могли бы дать Украине более 4 миллиардов долларов. Он призвал народных избранников думать о выборах после войны и голосовать за решения на 30 миллиардов долларов.