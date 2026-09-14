Прорахована ескалація з боку путіна, щоб посіяти страх у Європі - Пісторіус про атаку на поїзд біля польського кордону

Удар безпілотника по потягу поблизу українсько-польського кордону є прорахованим кроком до ескалації з боку російського диктатора володимира путіна, спрямованим на те, щоб посіяти страх у Європі. Про це заявив у понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Тим важливіше зберігати виваженість і не піддаватися на провокації, але водночас чітко дати зрозуміти: ми здатні захистити себе й не відступимо в разі ескалації ситуації", — сказав Пісторіус журналістам у місті Вольгаст на північному сході Німеччини.

"Те, що робить володимир путін, — небезпечно. Він це усвідомлює, і саме тому чинить так".

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У неділю російський безпілотник влучив у пасажирський потяг на кордоні України з Польщею — країною-членом НАТО — невдовзі після того, як там проїхав дипломатичний потяг із колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та європейськими дипломатами на борту.

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