Прорахована ескалація з боку путіна, щоб посіяти страх у Європі - Пісторіус про атаку на поїзд біля польського кордону

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 710 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші
08:35 • 996 перегляди
Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт
06:33 • 11301 перегляди
Дрон рф влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині: п’ятеро загиблих, семеро пораненихPhoto
Ексклюзив
06:01 • 16893 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
04:58 • 14891 перегляди
"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування
04:45 • 15037 перегляди
Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня
04:19 • 14955 перегляди
"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"Video
16 вересня, 02:17 • 19538 перегляди
Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс
16 вересня, 01:17 • 17581 перегляди
російський аналог Starlink за пів року так і не дістався робочої орбіти, частину супутників рф уже втратила
16 вересня, 00:16 • 22216 перегляди
На концерт до кобзона відправився генерал, який доповідав путіну про нібито взяття Костянтинівки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.6м/с
51%
753мм
Популярнi новини
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25371 перегляди
Законопроєкт про жорсткі санкції проти рф вийшов на фінальний розгляд у Палаті представників США16 вересня, 02:55 • 19762 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16968 перегляди
Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані ГенштабуPhoto04:08 • 7434 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7730 перегляди
Публікації
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші09:12 • 710 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7776 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
Ексклюзив
06:01 • 16893 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16993 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 32460 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Володимир Зеленський
Роксолана Підласа
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25367 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 27160 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 25853 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 26331 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 43317 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
SpaceX Starship

Прорахована ескалація з боку путіна, щоб посіяти страх у Європі - Пісторіус про атаку на поїзд біля польського кордону

Київ • УНН

 • 9930 перегляди

Міністр оборони Німеччини назвав удар російського дрона по потягу біля польського кордону спробою посіяти страх у Європі. Він закликав не піддаватися провокаціям.

Прорахована ескалація з боку путіна, щоб посіяти страх у Європі - Пісторіус про атаку на поїзд біля польського кордону

Удар безпілотника по потягу поблизу українсько-польського кордону є прорахованим кроком до ескалації з боку російського диктатора володимира путіна, спрямованим на те, щоб посіяти страх у Європі. Про це заявив у понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Тим важливіше зберігати виваженість і не піддаватися на провокації, але водночас чітко дати зрозуміти: ми здатні захистити себе й не відступимо в разі ескалації ситуації", — сказав Пісторіус журналістам у місті Вольгаст на північному сході Німеччини.

"Те, що робить володимир путін, — небезпечно. Він це усвідомлює, і саме тому чинить так".

Нагадаємо

У неділю російський безпілотник влучив у пасажирський потяг на кордоні України з Польщею — країною-членом НАТО — невдовзі після того, як там проїхав дипломатичний потяг із колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та європейськими дипломатами на борту.

"Мішенню російського дрона міг бути дипломатичний поїзд" - в УЗ розкрили всі деталі атаки на локомотив в Ягодині 13.09.26, 19:16 • 8050 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
НАТО
Борис Пісторіус
Німеччина
Україна
Борис Джонсон
Польща