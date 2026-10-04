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Генштаб повідомив, скільки за добу знищено солдатів та техніки росіян на фронті

Київ • УНН

 • 3676 перегляди

Втрати російської армії від початку вторгнення сягнули 1 540 700 військових. За добу знищено 1 742 дрони та 49 артсистем.

Генштаб повідомив, скільки за добу знищено солдатів та техніки росіян на фронті

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 4 жовтня сягнули близько 1 540 700 осіб. За минулу добу Сили оборони ліквідували та поранили ще 1 750 окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Також за добу російська армія втратила 6 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 3 засоби протиповітряної оборони.

Особливо значними стали втрати російських безпілотників – за добу Сили оборони знищили 1 742 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Загальна кількість втрачених росією дронів від початку вторгнення досягла 546 240 одиниць.

Втрати росії у техніці

Крім того, за минулу добу російські війська втратили 13 наземних робототехнічних комплексів та 527 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Загалом від 24 лютого 2022 року росія втратила 12 391 танк, 25 483 бойові броньовані машини, 50 686 артилерійських систем, 2 179 РСЗВ та 1 686 засобів ППО.

росія вперше за рік створила нову дивізію та одразу кинула її в бої за Костянтинівку04.10.26, 02:38 • 22062 перегляди

Степан Гафтко

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