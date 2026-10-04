Генштаб сообщил, сколько за сутки уничтожено российских солдат и техники на фронте

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 октября достигли около 1 540 700 человек. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1 750 оккупантов, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Также за сутки российская армия потеряла 6 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 1 РСЗО и 3 средства противовоздушной обороны.

Особенно значительными стали потери российских беспилотников — за сутки Силы обороны уничтожили 1 742 БпЛА оперативно-тактического уровня. Общее количество потерянных Россией дронов с начала вторжения достигло 546 240 единиц.

Потери России в технике

Кроме того, за минувшие сутки российские войска потеряли 13 наземных робототехнических комплексов и 527 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Всего с 24 февраля 2022 года Россия потеряла 12 391 танк, 25 483 боевые бронированные машины, 50 686 артиллерийских систем, 2 179 РСЗО и 1 686 средств ПВО.

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