Просчитанная эскалация со стороны путина, чтобы посеять страх в Европе — Писториус об атаке на поезд возле польской границы

Удар беспилотника по поезду вблизи украинско-польской границы является просчитанным шагом к эскалации со стороны российского диктатора владимира путина, направленным на то, чтобы посеять страх в Европе. Об этом в понедельник заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Тем важнее сохранять взвешенность и не поддаваться на провокации, но одновременно четко дать понять: мы способны защитить себя и не отступим в случае эскалации ситуации", — сказал Писториус журналистам в городе Вольгаст на северо-востоке Германии.

"То, что делает владимир путин, — опасно. Он это осознает, и именно поэтому так поступает".

Напомним

В воскресенье российский беспилотник попал в пассажирский поезд на границе Украины с Польшей — страной-членом НАТО — вскоре после того, как там проехал дипломатический поезд с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и европейскими дипломатами на борту.

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