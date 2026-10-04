Враг атаковал центр Днепра: в соцсетях сообщают о попадании в здание «Укртелекома»
Киев • УНН
Российская армия нанесла удар по центру Днепра, вспыхнул пожар. Вероятное попадание в здание «Укртелекома» официально не подтверждено.
Армия рф атаковала центр Днепра, вспыхнул пожар. Как сообщают Telegram-каналы, вероятно, произошло попадание в здание "Укртелекома", передает УНН.
Враг нанес удар по центру Днепра. Вспыхнул пожар. Информацию о пострадавших выясняем
Как сообщают соцсети, в Днепре реактивный дрон попал в здание "Укртелекома" в центре города. Официально эта информация пока не подтверждена.
Последствия атаки рф на Днепр. Фото: Telegram-канал Insider
рф атаковала Днепр, горит многоэтажный дом02.10.26, 20:14 • 4606 просмотров