Враг атаковал центр Днепра: в соцсетях сообщают о попадании в здание «Укртелекома»

"Их Starlink посыплются вниз, как игрушки с ёлки": в рф пригрозили космической войной в случае блокировки "Рассвета"

"Их Starlink посыплются вниз, как игрушки с ёлки": в рф пригрозили космической войной в случае блокировки "Рассвета"

"Их Starlink посыплются вниз, как игрушки с ёлки": в рф пригрозили космической войной в случае блокировки "Рассвета"

"Их Starlink посыплются вниз, как игрушки с ёлки": в рф пригрозили космической войной в случае блокировки "Рассвета"

В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности

В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности

В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности

В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности

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