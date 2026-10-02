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рф атаковала Днепр, горит многоэтажный дом

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Российская армия атаковала Днепр, после чего в многоэтажном доме вспыхнул пожар. Данные о пострадавших уточняются.

рф атаковала Днепр, горит многоэтажный дом

Армия рф атаковала Днепр, в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Враг атаковал Днепр. Произошел пожар в многоквартирном доме 

- сообщил Ганжа.

По его словам, информацию о пострадавших уточняют.

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Добавим

По словам Ганжи, в Днепре продолжается спасательная операция на месте вражеского удара.

С верхних этажей поврежденной многоэтажки спасатели эвакуируют людей. На месте работают все службы.

Антонина Туманова

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