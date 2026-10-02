рф атаковала Днепр, горит многоэтажный дом
Киев • УНН
Российская армия атаковала Днепр, после чего в многоэтажном доме вспыхнул пожар. Данные о пострадавших уточняются.
Армия рф атаковала Днепр, в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Враг атаковал Днепр. Произошел пожар в многоквартирном доме
По его словам, информацию о пострадавших уточняют.
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По словам Ганжи, в Днепре продолжается спасательная операция на месте вражеского удара.
С верхних этажей поврежденной многоэтажки спасатели эвакуируют людей. На месте работают все службы.