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В Днепре из-за удара рф по бизнес-центру погибли трое, много раненых

Киев • УНН

 • 1444 просмотра

В центре Днепра в результате атаки погибли трое человек, 12 пострадали. В Синельниково погиб ещё один гражданский, трое ранены.

В Днепре из-за удара рф по бизнес-центру погибли трое, много раненых
Как выглядит бизнес-центр в Днепре после удара РФ. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В центре Днепра после вражеского удара по бизнес-центру уже трое погибших и 12 пострадавших. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях 28 сентября, пишет УНН.

Три человека погибли из-за атаки россиян на Днепр. Как минимум 12 получили ранения. Медики оказывают всем необходимую помощь

- написал Ганжа.

Ресурс "Опендатамедиа" сообщил: "Сегодня под российской атакой оказался офис Опендатабота в Днепре. К счастью, среди команды жертв нет. На работе сервисов это не скажется — автоматизация и все системы работают в штатном режиме".

рф ударила по бизнес-центру в центре Днепра - людей достают с верхних этажей, есть те, кто не выходит на связь 28.09.26, 12:51 • 1580 просмотров

Кроме того, глава ОВА сообщил о жертве российского удара в области.

"Один человек погиб и еще трое получили ранения из-за атаки россиян на Синельниково. Среди раненых — 15-летний парень. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Полыхал масштабный пожар. Спасатели уже локализовали его", — отметил Ганжа.

Юлия Шрамко

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