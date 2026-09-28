В Днепре из-за удара рф по бизнес-центру погибли трое, много раненых

Как выглядит бизнес-центр в Днепре после удара РФ. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В центре Днепра после вражеского удара по бизнес-центру уже трое погибших и 12 пострадавших. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях 28 сентября, пишет УНН.

Три человека погибли из-за атаки россиян на Днепр. Как минимум 12 получили ранения. Медики оказывают всем необходимую помощь - написал Ганжа.

Ресурс "Опендатамедиа" сообщил: "Сегодня под российской атакой оказался офис Опендатабота в Днепре. К счастью, среди команды жертв нет. На работе сервисов это не скажется — автоматизация и все системы работают в штатном режиме".

рф ударила по бизнес-центру в центре Днепра - людей достают с верхних этажей, есть те, кто не выходит на связь

Кроме того, глава ОВА сообщил о жертве российского удара в области.

"Один человек погиб и еще трое получили ранения из-за атаки россиян на Синельниково. Среди раненых — 15-летний парень. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Полыхал масштабный пожар. Спасатели уже локализовали его", — отметил Ганжа.