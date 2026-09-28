В Днепре из-за удара рф по бизнес-центру погибли трое, много раненых
Киев • УНН
В центре Днепра в результате атаки погибли трое человек, 12 пострадали. В Синельниково погиб ещё один гражданский, трое ранены.
В центре Днепра после вражеского удара по бизнес-центру уже трое погибших и 12 пострадавших. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях 28 сентября, пишет УНН.
Три человека погибли из-за атаки россиян на Днепр. Как минимум 12 получили ранения. Медики оказывают всем необходимую помощь
Ресурс "Опендатамедиа" сообщил: "Сегодня под российской атакой оказался офис Опендатабота в Днепре. К счастью, среди команды жертв нет. На работе сервисов это не скажется — автоматизация и все системы работают в штатном режиме".
рф ударила по бизнес-центру в центре Днепра - людей достают с верхних этажей, есть те, кто не выходит на связь 28.09.26, 12:51 • 1580 просмотров
Кроме того, глава ОВА сообщил о жертве российского удара в области.
"Один человек погиб и еще трое получили ранения из-за атаки россиян на Синельниково. Среди раненых — 15-летний парень. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Полыхал масштабный пожар. Спасатели уже локализовали его", — отметил Ганжа.