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Лидер «Справедливой России» признал, что война и её последствия разочаровали россиян во власти

Киев • УНН

 • 2368 просмотра

Лидер «Справедливой России» связал провал партии на выборах с последствиями войны и разочарованием избирателей. Партия получила 17 мандатов.

Лидер «Справедливой России» признал, что война и её последствия разочаровали россиян во власти

Лидер партии «Справедливая Россия» сергей миронов связал её худший результат на выборах в Госдуму, в частности, с последствиями войны против Украины и разочарованием части россиян в возможности влиять на власть. Об этом он заявил в интервью РБК, пишет УНН.

Детали

По словам миронова, значительная часть сторонников партии не пришла на выборы из-за «негатива», связанного с трудностями, вызванными войной, которую он называет «сво». Среди конкретных проблем политик упомянул дефицит бензина.

Это те, кто, наоборот, впал в уныние из-за того, что в этих условиях на власть можно как-то повлиять. Это люди, которые понимают необходимость корректировки социального курса власти, но они решили, что идти на выборы бессмысленно. Это серьёзная проблема

— заявил миронов.

Партия едва преодолела проходной барьер

«Справедливая Россия» показала худший результат на выборах в Госдуму за всю свою историю. Партия преодолела 5-процентный барьер лишь на завершающем этапе подсчёта голосов и получила 17 мандатов вместо 27 в предыдущем созыве.

миронов также обратил внимание, что все парламентские партии, кроме «единой россии», сократили своё представительство. Он объяснил усиление партии власти тем, что в условиях войны и «внешних угроз» часть избирателей сплотилась вокруг руководства страны.

Возглавлял НБУ и был и. о. главы Кабмина: Сергей Арбузов получил мандат в госдуме рф27.09.26, 23:01 • 14412 просмотров

Степан Гафтко

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