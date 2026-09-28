Лидер «Справедливой России» признал, что война и её последствия разочаровали россиян во власти
Киев • УНН
Лидер «Справедливой России» связал провал партии на выборах с последствиями войны и разочарованием избирателей. Партия получила 17 мандатов.
Лидер партии «Справедливая Россия» сергей миронов связал её худший результат на выборах в Госдуму, в частности, с последствиями войны против Украины и разочарованием части россиян в возможности влиять на власть. Об этом он заявил в интервью РБК, пишет УНН.
Детали
По словам миронова, значительная часть сторонников партии не пришла на выборы из-за «негатива», связанного с трудностями, вызванными войной, которую он называет «сво». Среди конкретных проблем политик упомянул дефицит бензина.
Это те, кто, наоборот, впал в уныние из-за того, что в этих условиях на власть можно как-то повлиять. Это люди, которые понимают необходимость корректировки социального курса власти, но они решили, что идти на выборы бессмысленно. Это серьёзная проблема
Партия едва преодолела проходной барьер
«Справедливая Россия» показала худший результат на выборах в Госдуму за всю свою историю. Партия преодолела 5-процентный барьер лишь на завершающем этапе подсчёта голосов и получила 17 мандатов вместо 27 в предыдущем созыве.
миронов также обратил внимание, что все парламентские партии, кроме «единой россии», сократили своё представительство. Он объяснил усиление партии власти тем, что в условиях войны и «внешних угроз» часть избирателей сплотилась вокруг руководства страны.
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