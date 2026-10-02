рф атакувала Дніпро, палає багатоквартирний будинок
Київ • УНН
Російська армія атакувала Дніпро, після чого в багатоквартирному будинку спалахнула пожежа. Дані про постраждалих уточнюють.
Армія рф атакувала Дніпро, у багатоквартирному будинку спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Ворог атакував Дніпро. Сталася пожежа у багатоквартирному будинку
За його словами, інформацію щодо постраждалих уточнюють.
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За словами Ганжи, у Дніпрі триває рятувальна операція на місці ворожого удару.
З верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуюють людей. На місці працюють усі служби.