рф атакувала Дніпро, палає багатоквартирний будинок

У Казахстані затримали українку за запитом рф - МЗС просить не екстрадувати жінку, а консули - дозволу відвідати її в СІЗО

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Метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час "жовтої" тривоги - мер Києва назвав умову

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Зеленський повідомив, що путін зняв обмеження на удари, і рф посилила атаки на цивільні цілі - FT

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