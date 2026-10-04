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Ворог атакував середмістя Дніпра: у соцмережах повідомляють про приліт по будівлі "Укртелекому"

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Російська армія вдарила по середмістю Дніпра, спалахнула пожежа. Ймовірне влучання в будівлю "Укртелекому" офіційно не підтверджене.

Ворог атакував середмістя Дніпра: у соцмережах повідомляють про приліт по будівлі "Укртелекому"

Армія рф атакувала середмістя Дніпра, спалахнула пожежа. Як повідомляють Telegram-канали, ймовірно, є влучання у будівлю "Укртелекому", передає УНН.

Ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих зʼясовуємо 

- повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Як повідомляють соцмережі, у Дніпрі приліт реактивного дрона по будівлі "Укртелеком" у центрі міста. Офіційно наразі дана інформація не підтверджена.

Наслідки атаки рф на Дніпро. Фото: Telegram-канал Insider

рф атакувала Дніпро, палає багатоквартирний будинок02.10.26, 20:14 • 4576 переглядiв

Антоніна Туманова

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