Ворог атакував середмістя Дніпра: у соцмережах повідомляють про приліт по будівлі "Укртелекому"
Київ • УНН
Російська армія вдарила по середмістю Дніпра, спалахнула пожежа. Ймовірне влучання в будівлю "Укртелекому" офіційно не підтверджене.
Армія рф атакувала середмістя Дніпра, спалахнула пожежа. Як повідомляють Telegram-канали, ймовірно, є влучання у будівлю "Укртелекому", передає УНН.
Ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих зʼясовуємо
Як повідомляють соцмережі, у Дніпрі приліт реактивного дрона по будівлі "Укртелеком" у центрі міста. Офіційно наразі дана інформація не підтверджена.
Наслідки атаки рф на Дніпро. Фото: Telegram-канал Insider
рф атакувала Дніпро, палає багатоквартирний будинок02.10.26, 20:14 • 4576 переглядiв