Ворог атакував середмістя Дніпра: у соцмережах повідомляють про приліт по будівлі "Укртелекому"

Армія рф атакувала середмістя Дніпра, спалахнула пожежа. Як повідомляють Telegram-канали, ймовірно, є влучання у будівлю "Укртелекому", передає УНН.

Ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих зʼясовуємо - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Як повідомляють соцмережі, у Дніпрі приліт реактивного дрона по будівлі "Укртелеком" у центрі міста. Офіційно наразі дана інформація не підтверджена.

Наслідки атаки рф на Дніпро. Фото: Telegram-канал Insider

рф атакувала Дніпро, палає багатоквартирний будинок