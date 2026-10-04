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У США знову заговорили про перекидання своїх військ з Європи: оборону континенту мають забезпечити європейці – Хегсет

Київ • УНН

 • 4632 перегляди

Пентагон переглядає військову присутність США в Європі. Частину сил можуть перемістити до Західної півкулі для боротьби з наркокартелями.

У США знову заговорили про перекидання своїх військ з Європи: оборону континенту мають забезпечити європейці – Хегсет

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що частину американських військових сил та можливостей, які зараз перебувають у Європі, можуть передислокувати до Західної півкулі. Вашингтон планує посилювати військову присутність у Центральній та Південній Америці на тлі боротьби з наркокартелями, повідомляє The Hill, пише УНН.

Деталі

За словами Хегсета, нова стратегія США передбачає більший "розподіл тягаря" в Європі, тобто союзники по НАТО мають брати на себе більше відповідальності за звичайну оборону континенту.

Деякі з цих можливостей будуть переміщені в інші місця, або назад додому (...) або на іншу позицію в Західній півкулі, коли ми будемо боротися з цими визначеними терористичними організаціями

– заявив глава Пентагону.

Пентагон переглядає присутність у Європі

Наразі Пентагон проводить шестимісячний перегляд військової присутності США в Європі. Його мета – визначити, яку частину відповідальності за оборону континенту можна передати європейським союзникам по НАТО. Завершити перегляд планують у грудні.

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Паралельно США розширюють оборонну співпрацю з країнами Латинської Америки. Хегсет назвав серед партнерів Еквадор, Гондурас, Гватемалу та Панаму.

Водночас міністр не уточнив, скільки саме американських військових або які підрозділи можуть залишити Європу. Остаточних рішень щодо масштабів можливої передислокації наразі не оголошували.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Піт Гегсет
Панама
The Hill
Міністерство оборони США
НАТО
Гватемала
Сполучені Штати Америки
Еквадор