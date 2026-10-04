В США вновь заговорили о переброске своих войск из Европы: оборону континента должны обеспечить европейцы — Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что часть американских военных сил и возможностей, которые сейчас находятся в Европе, могут передислоцировать в Западное полушарие. Вашингтон планирует усиливать военное присутствие в Центральной и Южной Америке на фоне борьбы с наркокартелями, сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

По словам Хегсета, новая стратегия США предусматривает большее "распределение бремени" в Европе, то есть союзники по НАТО должны брать на себя больше ответственности за обычную оборону континента.

Некоторые из этих возможностей будут перемещены в другие места — либо обратно домой (...), либо на другую позицию в Западном полушарии, когда мы будем бороться с этими определенными террористическими организациями — заявил глава Пентагона.

Пентагон пересматривает присутствие в Европе

В настоящее время Пентагон проводит шестимесячный пересмотр военного присутствия США в Европе. Его цель — определить, какую часть ответственности за оборону континента можно передать европейским союзникам по НАТО. Завершить пересмотр планируют в декабре.

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Параллельно США расширяют оборонное сотрудничество со странами Латинской Америки. Хегсет назвал среди партнеров Эквадор, Гондурас, Гватемалу и Панаму.

В то же время министр не уточнил, сколько именно американских военнослужащих или какие подразделения могут покинуть Европу. Окончательных решений относительно масштабов возможной передислокации пока не объявляли.

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