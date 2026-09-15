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Європа хоче ліцензовано виробляти американські ракети Patriot і Tomahawk, США не проти

Київ • УНН

 • 8412 перегляди

Німеччина хоче виробляти в Європі американські PAC-3 і Tomahawk за ліцензією. США та Німеччина обговорять угоду й оборонну співпрацю.

Європа хоче ліцензовано виробляти американські ракети Patriot і Tomahawk, США не проти

Міністри оборони США та Німеччини Піт Хегсет і Борис Пісторіус планують обговорити у Вашингтоні поглиблення співпраці між американською та європейською оборонною промисловістю. Очікується підписання угоди, яка може відкрити європейським компаніям шлях до виробництва окремих американських систем озброєння за ліцензією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Переговори відбуваються на тлі прагнення Європи швидше поповнити обмежені запаси ракет для протиповітряної оборони та далекобійного озброєння.

Якщо ми ще тісніше об'єднаємо наші сили, ми зможемо швидше та у більшій кількості постачати системи, які нам і нашим партнерам по НАТО терміново потрібні для стримування та оборони

– заявив Пісторіус.

Німеччина хоче виробляти PAC-3 і Tomahawk

У Німеччині вже виробляють секції фюзеляжу американських винищувачів F-35 та керовані ракети PAC-2 для систем Patriot. Тепер Берлін домагається від США дозволу на виробництво в Європі більш сучасних ракет-перехоплювачів PAC-3, а також крилатих ракет великої дальності Tomahawk.

Водночас американські виробники Lockheed Martin і Raytheon, що входить до RTX, поки не демонстрували значної зацікавленості у передачі відповідних ліцензій європейським компаніям.

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аніше цього року Німеччина погодилася придбати американські Tomahawk, однак кількість ракет і терміни їх постачання ще обговорюються. Паралельно Німеччина, Велика Британія та Франція працюють над власними високоточними системами великої дальності на тлі ракетної загрози з боку росії.

Пісторіус також планує обговорити з Хегсетом майбутнє трансатлантичного співробітництва в НАТО та посилення європейської складової Альянсу. Німецький міністр наголосив, що Берлін має промислові потужності, кадри та технології для розширення виробництва озброєнь.

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Степан Гафтко

СвітТехнології
Піт Гегсет
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Bloomberg
НАТО
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Борис Пісторіус
Франція
Велика Британія