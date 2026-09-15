Європа хоче ліцензовано виробляти американські ракети Patriot і Tomahawk, США не проти

Міністри оборони США та Німеччини Піт Хегсет і Борис Пісторіус планують обговорити у Вашингтоні поглиблення співпраці між американською та європейською оборонною промисловістю. Очікується підписання угоди, яка може відкрити європейським компаніям шлях до виробництва окремих американських систем озброєння за ліцензією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Переговори відбуваються на тлі прагнення Європи швидше поповнити обмежені запаси ракет для протиповітряної оборони та далекобійного озброєння.

Якщо ми ще тісніше об'єднаємо наші сили, ми зможемо швидше та у більшій кількості постачати системи, які нам і нашим партнерам по НАТО терміново потрібні для стримування та оборони – заявив Пісторіус.

Німеччина хоче виробляти PAC-3 і Tomahawk

У Німеччині вже виробляють секції фюзеляжу американських винищувачів F-35 та керовані ракети PAC-2 для систем Patriot. Тепер Берлін домагається від США дозволу на виробництво в Європі більш сучасних ракет-перехоплювачів PAC-3, а також крилатих ракет великої дальності Tomahawk.

Водночас американські виробники Lockheed Martin і Raytheon, що входить до RTX, поки не демонстрували значної зацікавленості у передачі відповідних ліцензій європейським компаніям.

США уклали з Raytheon контракт на $22,9 млрд для збільшення виробництва Tomahawk

аніше цього року Німеччина погодилася придбати американські Tomahawk, однак кількість ракет і терміни їх постачання ще обговорюються. Паралельно Німеччина, Велика Британія та Франція працюють над власними високоточними системами великої дальності на тлі ракетної загрози з боку росії.

Пісторіус також планує обговорити з Хегсетом майбутнє трансатлантичного співробітництва в НАТО та посилення європейської складової Альянсу. Німецький міністр наголосив, що Берлін має промислові потужності, кадри та технології для розширення виробництва озброєнь.

Американський стартап наступного року розпочне виробництво недорогих крилатих ракет у Німеччині