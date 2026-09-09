Американський стартап наступного року розпочне виробництво недорогих крилатих ракет у Німеччині

Covenant/Handout via REUTERS

Американський оборонний стартап Covenant планує розпочати серійне виробництво недорогих крилатих ракет у Німеччині на початку 2027 року, щоб задовольнити попит європейських країн, які прагнуть закупити далекобійне озброєння для протидії загрозі з боку росії, що зростає, передає УНН із посиланням на Reuters.

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У Covenant повідомили, що на даний момент компанія уклала один контракт на постачання своєї ракети Anthem в Європі і веде переговори з іншими потенційними замовниками, проте відмовилася уточнити, про які країни йдеться. Перші поставки цієї ракети наземного базування очікуються на початку 2027 року.

"Наша мета - вийти на показник у 5000 одиниць до 2028 року або, принаймні, досягти темпів виробництва в 5000 ракет на рік протягом 2028 року", - заявив в інтерв'ю агентству Reuters співзасновник і генеральний директор Covenant Майкл Кауфман, маючи на увазі виробничий комплекс компанії.

Німеччина та Велика Британія ведуть розробку далекобійної ракети з радіусом дії понад 2000 кілометрів (що дозволяє досягти москви), намагаючись цим знизити свою залежність від США у сфері оборони. На сьогодні єдиною далекобійною високоточною зброєю, що є у Берліна, є крилата ракета Taurus; запаси цих ракет у Німеччині становлять близько 600 одиниць.

Видання зауважує, що на тлі зниження довіри європейських країн до Вашингтона і зростаючих вимог до використання озброєнь, що не містять американських компонентів, в Covenant заявили, що закуповують більшу частину комплектуючих для ракет Anthem, що збираються в Європі, безпосередньо на європейському континенті.

"Ланцюжок поставок (для підприємства в Саксонії) не залежить від США... Менш ніж 5% компонентів надходить з-за меж Європи, і наша мета — звести цей показник до нуля", — зазначив Кауфман.

ЗМІ додає, що ракета Anthem може стати новим варіантом для країн, які прагнуть розширити свої арсенали далекобійної зброї, які нині складаються з обмеженої кількості дорогих ракет — кількості, яка вважається недостатньою для протистояння величезним арсеналам такої країни, як росія. За словами Ковенанта, ракета Anthem не тільки вирішує проблему забезпечення масовості поставок, але й є більш доступним варіантом порівняно з такими зразками озброєння, як Tomahawk виробництва компанії Raytheon (RTX.N): вартість однієї ракети Tomahawk обчислюється сотнями тисяч доларів (в діапазоні від 400 до 600 тисяч).

Американський оборонний гігант Raytheon планує збільшити виробництво ракет Tomahawk до 1000 одиниць на рік; Нині щорічний обсяг випуску становить від 60 до 90 ракет.

Ковенант також повідомив, що компанія працює над версією ракети Anthem морського базування; вона буде оснащена бойовою частиною масою понад 200 кг і призначена для ураження цілей як на суші, так і на морі.

Ковенант не розкрив дані про дальність польоту Anthem, проте зазначив, що ця ракета чудово підходить для застосування на європейському театрі бойових дій.

"Щоб перемогти у війні або стримати супротивника, необхідно мати достатній арсенал і глибину ресурсів для ведення бойових дій... протягом багатьох днів, тижнів або навіть місяців", - заявила агентству Reuters Еббі Денбург, президент і директор з розвитку компанії Covenant.

За оцінками Кауфмана, Німеччині та іншим європейським країнам знадобилися б десятки тисяч ракет великої дальності для протистояння віддаленому супротивнику, який має велику територію.

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