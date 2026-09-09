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Американский стартап в следующем году начнет производство недорогих крылатых ракет в Германии

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Американская компания Covenant планирует с 2027 года производить в Германии недорогие ракеты Anthem. Компания стремится выпускать 5000 единиц ежегодно.

Американский стартап в следующем году начнет производство недорогих крылатых ракет в Германии
Covenant/Handout via REUTERS

Американский оборонный стартап Covenant планирует начать серийное производство недорогих крылатых ракет в Германии в начале 2027 года, чтобы удовлетворить спрос европейских стран, стремящихся закупить дальнобойное вооружение для противодействия растущей угрозе со стороны россии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Covenant сообщили, что на данный момент компания заключила один контракт на поставку своей ракеты Anthem в Европе и ведет переговоры с другими потенциальными заказчиками, однако отказалась уточнить, о каких странах идет речь. Первые поставки этой ракеты наземного базирования ожидаются в начале 2027 года.

"Наша цель — выйти на показатель в 5000 единиц к 2028 году или, по крайней мере, достичь темпов производства в 5000 ракет в год в течение 2028 года", — заявил в интервью агентству Reuters сооснователь и генеральный директор Covenant Майкл Кауфман, имея в виду производственный комплекс компании.

Германия и Великобритания ведут разработку дальнобойной ракеты с радиусом действия более 2000 километров (что позволяет достичь москвы), пытаясь таким образом снизить свою зависимость от США в сфере обороны. На сегодняшний день единственным дальнобойным высокоточным оружием, имеющимся у Берлина, является крылатая ракета Taurus; запасы этих ракет в Германии составляют около 600 единиц.

Издание отмечает, что на фоне снижения доверия европейских стран к Вашингтону и растущих требований к использованию вооружений, не содержащих американских компонентов, в Covenant заявили, что закупают большую часть комплектующих для ракет Anthem, собираемых в Европе, непосредственно на европейском континенте.

"Цепочка поставок (для предприятия в Саксонии) не зависит от США... Менее 5% компонентов поступает из-за пределов Европы, и наша цель — свести этот показатель к нулю", — отметил Кауфман.

СМИ добавляет, что ракета Anthem может стать новым вариантом для стран, стремящихся расширить свои арсеналы дальнобойного оружия, которые в настоящее время состоят из ограниченного количества дорогих ракет — количества, считающегося недостаточным для противостояния огромным арсеналам такой страны, как россия. По словам Covenant, ракета Anthem не только решает проблему обеспечения массовых поставок, но и является более доступным вариантом по сравнению с такими образцами вооружения, как Tomahawk производства компании Raytheon (RTX.N): стоимость одной ракеты Tomahawk исчисляется сотнями тысяч долларов (в диапазоне от 400 до 600 тысяч).

Американский оборонный гигант Raytheon планирует увеличить производство ракет Tomahawk до 1000 единиц в год; в настоящее время ежегодный объем выпуска составляет от 60 до 90 ракет.

Covenant также сообщил, что компания работает над версией ракеты Anthem морского базирования; она будет оснащена боевой частью массой более 200 кг и предназначена для поражения целей как на суше, так и на море.

Covenant не раскрыл данные о дальности полета Anthem, однако отметил, что эта ракета отлично подходит для применения на европейском театре военных действий.

"Чтобы победить в войне или сдержать противника, необходимо иметь достаточный арсенал и глубину ресурсов для ведения боевых действий... в течение многих дней, недель или даже месяцев", — заявила агентству Reuters Эбби Денбург, президент и директор по развитию компании Covenant.

По оценкам Кауфмана, Германии и другим европейским странам понадобились бы десятки тысяч дальнобойных ракет для противостояния удаленному противнику, располагающему большой территорией.

Volkswagen собирается продать один из заводов в Германии, который превратят в оборонное предприятие07.09.26, 16:20 • 4676 просмотров

Антонина Туманова

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