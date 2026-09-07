Volkswagen збирається продати один із заводів у Німеччині, який перетворять на оборонне підприємство
Київ • УНН
Завод планують перетворити на центр оборонних технологій із виробництвом систем ППО. Роботу можуть зберегти 1400 працівників.
Volkswagen планує продати завод в Оснабрюку інвестиційній компанії Aurelius Capital та землі Нижня Саксонія. Після угоди підприємство хочуть поступово перетворити на центр розробки та виробництва рішень для безпеки та оборонної промисловості, передає УНН із посиланням на Bild.
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За даними виробничої ради, перспективу зберегти роботу на майданчику отримають близько 1400 із нинішніх 1800 співробітників. Aurelius має отримати контрольний пакет Volkswagen Osnabrück GmbH, Нижня Саксонія – міноритарну частку.
На заводі планують випускати, зокрема, системи та компоненти для протиповітряної оборони. Першим великим проектом має стати кооперація із ізраїльським оборонним концерном Rafael, відомим насамперед системою ПРО Iron Dome.
Глава Rafael Йоав Тургеман заявив, що мета – повністю локалізувати у Німеччині виробництво технологій для захисту Німеччини та країн ЄС.
Випуск автомобілів в Оснабрюку має завершитися влітку 2027 року. Угода ще не закрита: її мають схвалити корпоративні органи та регулятори.
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