Mercedes-Benz пригрозив закрити завод у Німеччині та перенести виробництво
Київ • УНН
Mercedes-Benz вимагає скоротити витрати на німецьких заводах і переглянути пільги. Інакше виробництво можуть перенести до Східної Європи.
Керівництво Mercedes-Benz попередило, що планує закрити один із заводів у Німеччині та перенести виробництво до Східної Європи, якщо співробітники не погодяться на скорочення витрат. Про це повідомляє видання Wirtschaftswoche з посиланням на джерела компанії, передає УНН із посиланням на Bild.
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Менеджмент, за даними видання, вимагає відмовитися від частини виплат, включаючи відпускні та різдвяні бонуси, а також переглянути 35-годинний робочий тиждень. У керівництві вважають, що нинішні умови роблять німецькі підприємства менш конкурентоспроможними на тлі зниження продажу, особливо у Китаї.
Як пише Wirtschaftswoche, один із членів правління прямо заявив: або вартість праці в Німеччині суттєво знизиться, або Mercedes може побудувати новий завод у Східній Європі. У виробничій раді компанії такі заяви вже називають "шантажем" та "екстремальною загрозою".
Конкретний завод, якому може загрожувати закриття, поки що не називається. Mercedes активно розширює виробництво в Угорщині: підприємство в Кечкеметі в перспективі має випускати до 400 тисяч автомобілів на рік. Раніше керівництво компанії вже попереджало, що потужності німецьких заводів значно перевищують потребу.
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