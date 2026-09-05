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Mercedes-Benz пригрозив закрити завод у Німеччині та перенести виробництво

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Mercedes-Benz вимагає скоротити витрати на німецьких заводах і переглянути пільги. Інакше виробництво можуть перенести до Східної Європи.

Mercedes-Benz пригрозив закрити завод у Німеччині та перенести виробництво

Керівництво Mercedes-Benz попередило, що планує закрити один із заводів у Німеччині та перенести виробництво до Східної Європи, якщо співробітники не погодяться на скорочення витрат. Про це повідомляє видання Wirtschaftswoche з посиланням на джерела компанії, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Менеджмент, за даними видання, вимагає відмовитися від частини виплат, включаючи відпускні та різдвяні бонуси, а також переглянути 35-годинний робочий тиждень. У керівництві вважають, що нинішні умови роблять німецькі підприємства менш конкурентоспроможними на тлі зниження продажу, особливо у Китаї.

Як пише Wirtschaftswoche, один із членів правління прямо заявив: або вартість праці в Німеччині суттєво знизиться, або Mercedes може побудувати новий завод у Східній Європі. У виробничій раді компанії такі заяви вже називають "шантажем" та "екстремальною загрозою".

Конкретний завод, якому може загрожувати закриття, поки що не називається. Mercedes активно розширює виробництво в Угорщині: підприємство в Кечкеметі в перспективі має випускати до 400 тисяч автомобілів на рік. Раніше керівництво компанії вже попереджало, що потужності німецьких заводів значно перевищують потребу.

Jaguar Land Rover підтверджує скорочення робочих місць заради економії $2,3 млрд05.09.26, 20:29 • 2142 перегляди

Антоніна Туманова

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