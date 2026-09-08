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ISW: культура брехні в рф шкодить її здатності воювати

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Аналітики оцінюють, що перебільшені звіти російських військових шкодять операціям рф. кремль водночас використовує вигадані здобутки у вимогах до України.

ISW: культура брехні в рф шкодить її здатності воювати

Поширена культура брехні в російських збройних силах парадоксально шкодить здатності російських сил ефективно воювати та підтримує перебільшені заяви кремля про те, що путін використовує зброю для посилення переговорної позиції росії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що російські мілблогери продовжують висвітлювати наслідки поширеної російської культури брехні, яку вони називають створенням "гарних репортажів", що настільки перебільшують масштаби російських просувань, що шкодять військовим операціям.

Однак кремль продовжує наполягати на своєму маревному зображенні поточного поля бою як основи для переговорів, вимагаючи повної капітуляції України та виведення її військ з усіх Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, включаючи великі та густонаселені райони, які російські війська досі не окупували

- вказують аналітики.

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За їхніми оцінками, путін показав, що він чутливо ставиться до звинувачень у відстороненості від поточних реалій поля бою в Україні, проте він продовжує робити "абсурдні заяви про вигадані російські здобутки".

Постійна готовність кремля терпіти та прагнути отримати вигоду від повсюдної брехні російських військових продовжує як шкодити його власній здатності ефективно воювати, так і підживлювати наполягання на його здатності досягати всіх своїх цілей військовою силою

- зазначають в ISW.

Там додають, що переговори щодо забезпечення міцного та тривалого миру "не можуть ґрунтуватися на російській брехні": вони можуть ґрунтуватися лише на реаліях поля бою та траєкторії війни, яка не на користь росії.

Нагадаємо

Політичне керівництво росії прагне захопити Донбас до кінця 2026 року, а військові просять змістити дедлайн до 31 березня 2027 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса.

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Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніСвіт
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