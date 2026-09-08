ISW: культура лжи в рф вредит ее способности воевать

Распространённая культура лжи в российских вооружённых силах парадоксальным образом вредит способности российских сил эффективно воевать и поддерживает преувеличенные заявления кремля о том, что путин использует оружие для усиления переговорной позиции россии. Об этом идётся в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

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Отмечается, что российские милблогеры продолжают освещать последствия распространённой российской культуры лжи, которую они называют созданием "красивых репортажей", настолько преувеличивающих масштабы российских продвижений, что это вредит военным операциям.

Однако кремль продолжает настаивать на своём бредовом представлении о текущем поле боя как основе для переговоров, требуя полной капитуляции Украины и вывода её войск из всех Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, включая крупные и густонаселённые районы, которые российские войска до сих пор не оккупировали - указывают аналитики.

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По их оценкам, путин показал, что чувствительно относится к обвинениям в оторванности от текущих реалий поля боя в Украине, однако продолжает делать "абсурдные заявления о выдуманных российских достижениях".

Постоянная готовность кремля терпеть и стремиться извлечь выгоду из повсеместной лжи российских военных продолжает как вредить его собственной способности эффективно воевать, так и подпитывать его уверенность в способности достичь всех своих целей военной силой - отмечают в ISW.

Там добавляют, что переговоры по обеспечению прочного и длительного мира "не могут основываться на российской лжи": они могут основываться только на реалиях поля боя и траектории войны, которая не в пользу россии.

Напомним

Политическое руководство россии стремится захватить Донбасс до конца 2026 года, а военные просят перенести дедлайн на 31 марта 2027 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса.

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