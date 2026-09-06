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В случае продолжения войны зимой Украина рассчитывает на поддержку США — Зеленский

Киев • УНН

 • 612 просмотра

В случае продолжения войны зимой Украина рассчитывает на дополнительную поддержку США. Зеленский также говорил о надёжной помощи Европы.

В случае продолжения войны зимой Украина рассчитывает на поддержку США — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае продолжения войны зимой Киев рассчитывает на дополнительный пакет поддержки от Соединённых Штатов. Об этом он сказал во время пресс-конференции со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, пишет УНН.

Детали

Зеленский отметил, что Украина надеется договориться о надёжной поддержке как с Соединёнными Штатами, так и с европейскими партнёрами. По его словам, украинская команда положительно оценивает дальнейшие возможности сотрудничества.

"Если война будет продолжаться зимой, мы рассчитываем на пакет зимней поддержки от США", — заявил Зеленский.

Напомним

В Киеве Зеленский встретился со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером после этого. К переговорам также прибыли представители Франции, Британии и Германии.

Ольга Розгон

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