В случае продолжения войны зимой Украина рассчитывает на поддержку США — Зеленский
Киев • УНН
В случае продолжения войны зимой Украина рассчитывает на дополнительную поддержку США. Зеленский также говорил о надёжной помощи Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае продолжения войны зимой Киев рассчитывает на дополнительный пакет поддержки от Соединённых Штатов. Об этом он сказал во время пресс-конференции со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, пишет УНН.
Детали
Зеленский отметил, что Украина надеется договориться о надёжной поддержке как с Соединёнными Штатами, так и с европейскими партнёрами. По его словам, украинская команда положительно оценивает дальнейшие возможности сотрудничества.
"Если война будет продолжаться зимой, мы рассчитываем на пакет зимней поддержки от США", — заявил Зеленский.
Напомним
В Киеве Зеленский встретился со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером после этого. К переговорам также прибыли представители Франции, Британии и Германии.