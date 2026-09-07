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Еврокомиссар: «Коренная причина» войны РФ против Украины — сам Путин

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что первопричиной войны в Украине является сам Путин, который оккупировал Крым в 2014 году и начал вторжение в 2022-м.

Еврокомиссар: «Коренная причина» войны РФ против Украины — сам Путин

"Первоисточиной войны" рф против Украины является то, что ее начал российский диктатор владимир путин. Об этом в соцсети Х написал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает УНН.

Детали

По его словам, после встречи с посланниками президента США, во время которой обсуждался вопрос достижения мира, путин вновь заявил, что важнее всего — устранить первопричины войны.

Первоисточины войны — это сам путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году

— отметил Кубилюс.

Впоследствии он добавил, что "это первый раз, когда я соглашаюсь с путиным: настоящие "первоисточины" войны следует устранить.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и отметил, что диалог продолжится.

"Киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов": Путин "откровенно" поговорил с Уиткоффом и Кушнером06.09.26, 01:37 • 43232 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Андрюс Кубилюс
Крым
Владимир Зеленский