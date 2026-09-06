"Киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов": Путин "откровенно" поговорил с Уиткоффом и Кушнером
Киев • УНН
У Путина назвали переговоры с Уиткоффом и Кушнером конструктивными. При этом российский диктатор заявил, что "киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов".
Встреча российского диктатора владимира путина со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером была "содержательной, конструктивной, максимально откровенной". Об этом заявил помощник путина юрий ушаков, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По его словам, беседа продолжалась 3 часа 10 минут. Согласно сообщению, среди прочего:
- Уиткофф и Кушнер обещали использовать в завтрашних контактах в Киеве оценки, высказанные путиным относительно путей урегулирования;
- представители США серьезно подготовились к поездке в москву, ими сформулирован целый ряд соображений относительно путей урегулирования;
- путин и Трамп будут поддерживать личные контакты, работа по линии Уиткоффа и Кушнера также будет продолжена;
- путин на встрече с американскими переговорщиками отметил успехи российских войск в СВО и уверенность в достижении ее целей.
Также, как проинформировал ушаков местные СМИ, путин "подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта и подтвердил настрой продолжать совместную с США работу по поиску его политико-дипломатических решений". При этом Уиткофф и Кушнер "взяли на заметку" слова путина о том, что "киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов".
"Переговоры не ограничились Украиной, обсуждались возможные крупные российско-американские проекты", - говорится в сообщении.
Напомним
В начале переговоров путин заявил, что планирует обсудить с Уиткоффом и Кушнером "все модальности украинского урегулирования".
Также российский диктатор похвастался, что по Киеву не наносят ударов с "нуля часов".
Виткофф и Кушнер везут в москву и Киев предложение о завершении войны — Трамп04.09.26, 22:32 • 11893 просмотра