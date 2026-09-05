путін на зустрічі із Віткоффом і Кушнером похвалився, що по Києву не завдають ударів з "нуля годин"
Київ • УНН
путін зустрівся з Віткоффом і Кушнером для обговорення мирного плану щодо України. Після москви посланці мають вирушити до Києва.
російський диктатор володимир путін розпочав переговори із спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо мирного плану врегулювання війни в Україні і одразу ж наголосив - "удари по Києву не завдавалися з нуля годин сьогоднішньої доби", передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
російський диктатор заявив, що Україна значно скоротила кількість атак. Також додав, що "удари по Києву не завдавалися з нуля годин сьогоднішньої доби".
путін зазначив, що Трамп продовжує шукати шляхів для врегулювання конфлікту. Він додав, що після москви Віткофф та Кушнер вирушать до Києва.
путін заявив, що "такі контакти йдуть на користь переговорів".
У свою чергу Віткофф подякував російському президенту за зустріч і передав йому найкращі побажання від Трампа.
путін розпочав переговори зі спецпредставниками Трампа у кремлі05.09.26, 20:08 • 2692 перегляди
Додамо
Після півночі сьогодні на околицях Києва лунали вибухи. Крім того, ворог продовжує атакувати Київську область.
Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, сьогодні у результаті атак рф на Київщині загинули дві людини.
Нагадаємо
Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер після прибуття літаком до москви 5 вересня відправилисяз аеропорту кортежем до центру москви.
Доповнення
Як зазначає AP, посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до москви в суботу, щоб спробувати відновити зупинені спроби припинити повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Останній відомий візит Віткоффа та Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, до москви відбувся в січні, коли вони зустрілися з главою кремля володимиром путіним у кремлі. Вони ніколи раніше не відвідували Київ, але Зеленський сказав, що очікує їх у столиці України в неділю, 6 вересня.