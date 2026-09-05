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путин на встрече с Виткоффом и Кушнером похвастался, что по Киеву не наносят ударов с "нуля часов"

Киев • УНН

 • 440 просмотра

путин встретился с Виткоффом и Кушнером для обсуждения мирного плана по Украине. После москвы посланники должны отправиться в Киев.

путин на встрече с Виткоффом и Кушнером похвастался, что по Киеву не наносят ударов с "нуля часов"

Российский диктатор владимир путин начал переговоры со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по мирному плану урегулирования войны в Украине и сразу же подчеркнул — "удары по Киеву не наносились с нуля часов сегодняшних суток", передает УНН со ссылкой на росСМИ. 

Детали

Российский диктатор заявил, что Украина значительно сократила количество атак. Также добавил, что "удары по Киеву не наносились с нуля часов сегодняшних суток".

Путин отметил, что Трамп продолжает искать пути урегулирования конфликта. Он добавил, что после Москвы Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев.

Путин заявил, что "такие контакты идут на пользу переговорам".

В свою очередь Уиткофф поблагодарил российского президента за встречу и передал ему наилучшие пожелания от Трампа.

путин начал переговоры со спецпредставителями Трампа в Кремле05.09.26, 20:08 • 2234 просмотра

Добавим

После полуночи сегодня на окраинах Киева раздавались взрывы. Кроме того, враг продолжает атаковать Киевскую область. 

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, сегодня в результате атак рф на Киевщине погибли два человека.

Напомним

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после прибытия самолетом в Москву 5 сентября отправились из аэропорта кортежем в центр Москвы. 

Дополнение

Как отмечает AP, посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву в субботу, чтобы попытаться возобновить остановленные попытки прекратить полномасштабное вторжение России в Украину.

Последний известный визит Уиткоффа и Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в Москву состоялся в январе, когда они встретились с главой Кремля владимиром путиным в Кремле. Они никогда ранее не посещали Киев, но Зеленский сказал, что ожидает их в столице Украины в воскресенье, 6 сентября.

Антонина Туманова

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