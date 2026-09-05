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путин начал переговоры со спецпредставителями Трампа в Кремле

Киев • УНН

 • 996 просмотра

российский диктатор встретился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. К переговорам также присоединились Ушаков и Дмитриев.

путин начал переговоры со спецпредставителями Трампа в Кремле

российский диктатор владимир путин начал встречу со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в кремле, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, путин поприветствовал гостей и назвал непростой ситуацию, с которой им придется разбираться на переговорах в кремле.

Помощник российского лидера юрий ушаков и посланник кирилл дмитриев принимают участие в разговоре.

Виткофф и Кушнер прибыли в Кремль на возможную встречу с Путиным — российские СМИ05.09.26, 19:24 • 1288 просмотров

Напомним

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после прибытия самолетом в москву 5 сентября отправились из аэропорта кортежем в центр москвы. 

Дополнение

Как отмечает AP, посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в москву в субботу, чтобы попытаться возобновить приостановленные попытки прекратить полномасштабное вторжение россии в Украину.

Последний известный визит Уиткоффа и Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в москву состоялся в январе, когда они встретились с главой кремля владимиром путиным в кремле. Ранее они никогда не посещали Киев, но Зеленский сказал, что ожидает их в столице Украины в воскресенье, 6 сентября.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Соединённые Штаты