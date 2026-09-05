российский диктатор владимир путин начал встречу со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в кремле, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, путин поприветствовал гостей и назвал непростой ситуацию, с которой им придется разбираться на переговорах в кремле.

Помощник российского лидера юрий ушаков и посланник кирилл дмитриев принимают участие в разговоре.

Виткофф и Кушнер прибыли в Кремль на возможную встречу с Путиным — российские СМИ

Напомним

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после прибытия самолетом в москву 5 сентября отправились из аэропорта кортежем в центр москвы.

Дополнение

Как отмечает AP, посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в москву в субботу, чтобы попытаться возобновить приостановленные попытки прекратить полномасштабное вторжение россии в Украину.

Последний известный визит Уиткоффа и Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в москву состоялся в январе, когда они встретились с главой кремля владимиром путиным в кремле. Ранее они никогда не посещали Киев, но Зеленский сказал, что ожидает их в столице Украины в воскресенье, 6 сентября.