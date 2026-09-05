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Виткофф и Кушнер прибыли в Кремль на возможную встречу с Путиным — российские СМИ

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер приехали в Кремль. Они могут встретиться с Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Виткофф и Кушнер прибыли в Кремль на возможную встречу с Путиным — российские СМИ

Кортеж с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приехал в Кремль, где может состояться их встреча с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Добавим

Перед встречей с российским диктатором владимиром путиным представители американского лидера Джаред Кушнер и Стив Уиткофф остановились на обед в центре москвы.

Напомним

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после прибытия самолетом в москву 5 сентября отправились из аэропорта кортежем в центр москвы. 

Дополнение

Как отмечает AP, посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в москву в субботу, чтобы попытаться возобновить остановленные попытки прекратить полномасштабное вторжение россии в Украину.

Последний известный визит Уиткоффа и Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в москву состоялся в январе, когда они встретились с главой кремля владимиром путиным в Кремле. Они никогда ранее не посещали Киев, но Зеленский сказал, что ожидает их в столице Украины в воскресенье, 6 сентября.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Ассошиэйтед Пресс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Киев