Виткофф и Кушнер прибыли в Кремль на возможную встречу с Путиным — российские СМИ

Кортеж с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приехал в Кремль, где может состояться их встреча с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Добавим

Перед встречей с российским диктатором владимиром путиным представители американского лидера Джаред Кушнер и Стив Уиткофф остановились на обед в центре москвы.

Напомним

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после прибытия самолетом в москву 5 сентября отправились из аэропорта кортежем в центр москвы.

Дополнение

Как отмечает AP, посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в москву в субботу, чтобы попытаться возобновить остановленные попытки прекратить полномасштабное вторжение россии в Украину.

Последний известный визит Уиткоффа и Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в москву состоялся в январе, когда они встретились с главой кремля владимиром путиным в Кремле. Они никогда ранее не посещали Киев, но Зеленский сказал, что ожидает их в столице Украины в воскресенье, 6 сентября.