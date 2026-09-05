Посланці Трампа зупинилися на обід дорогою на зустріч з путіним - ЗМІ
Київ • УНН
Представники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прибули до москви та пообідали з Кирилом Дмитрієвим. Пізніше вони зустрінуться з путіним.
Перед зустріччю з російським диктатором володимиром путіним представники американського лідера Джаред Кушнер та Стів Віткофф зупинилися на обід у центрі москви, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
У росЗМІ з'явилися фотографії, на яких вони обідають на Трубній вулиці з інвестиційним посланцем путіна кирилом дмитрієвим.
Пізніше вони мають зустрітися з самим путіним.
Нагадаємо
Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер після прибуття літаком до москви 5 вересня відправилися з аеропорту кортежем до центру москви.
Доповнення
Як зазначає AP, посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до москви в суботу, щоб спробувати відновити зупинені спроби припинити повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Останній відомий візит Віткоффа та Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, до москви відбувся в січні, коли вони зустрілися з главою кремля володимиром путіним у кремлі. Вони ніколи раніше не відвідували Київ, але Зеленський сказав, що очікує їх у столиці України в неділю, 6 вересня.