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Посланці Трампа зупинилися на обід дорогою на зустріч з путіним - ЗМІ

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Представники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прибули до москви та пообідали з Кирилом Дмитрієвим. Пізніше вони зустрінуться з путіним.

Посланці Трампа зупинилися на обід дорогою на зустріч з путіним - ЗМІ

Перед зустріччю з російським диктатором володимиром путіним представники американського лідера Джаред Кушнер та Стів Віткофф зупинилися на обід у центрі москви, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

У росЗМІ з'явилися фотографії, на яких вони обідають на Трубній вулиці з інвестиційним посланцем путіна кирилом дмитрієвим.

Пізніше вони мають зустрітися з самим путіним.

Нагадаємо

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер після прибуття літаком до москви 5 вересня відправилися з аеропорту кортежем до центру москви. 

Доповнення

Як зазначає AP, посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до москви в суботу, щоб спробувати відновити зупинені спроби припинити повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Останній відомий візит Віткоффа та Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, до москви відбувся в січні, коли вони зустрілися з главою кремля володимиром путіним у кремлі. Вони ніколи раніше не відвідували Київ, але Зеленський сказав, що очікує їх у столиці України в неділю, 6 вересня.

Антоніна Туманова

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