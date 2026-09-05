Посланники Трампа остановились на обед по дороге на встречу с путиным — СМИ

"Угрозы дипломатии нет": Зеленский анонсировал корректировку операции по российскому воздушному пространства на следующей неделе

россия впервые за долгое время ночью ударила по аэропортам Киева и Борисполя - Зеленский

После длительного блэкаута: МАГАТЭ заявило о перемирии для ремонта линии к оккупированной ЗАЭС

В кремле не ждут прорыва от новых переговоров с США - Bloomberg

Украинцы всё чаще покидают Польшу и переезжают в Чехию

россия атаковала Украину баллистикой и 167 дронами - сколько сбили и где есть попадания

Россияне ударили по Каменскому — 4 человека погибли, еще 5 пострадали

ФСБ заявила о подготовке покушения на митрополита Тихона якобы по заданию украинских спецслужб

Буданов заявил, что регулярно общался с Пригожиным почти до мятежа «Вагнера»