Посланники Трампа остановились на обед по дороге на встречу с путиным — СМИ
Киев • УНН
Представители Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф прибыли в москву и пообедали с Кириллом Дмитриевым. Позже они встретятся с путиным.
Перед встречей с российским диктатором владимиром путиным представители американского лидера Джаред Кушнер и Стив Виткофф остановились на обед в центре москвы, передает УНН со ссылкой на Sky News.
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В российских СМИ появились фотографии, на которых они обедают на Трубной улице с инвестиционным посланником путина кириллом дмитриевым.
Позже они должны встретиться с самим путиным.
Напомним
Посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер после прибытия самолетом в москву 5 сентября отправились из аэропорта в центр москвы на кортежe.
Дополнение
Как отмечает AP, посланники США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в москву в субботу, чтобы попытаться возобновить приостановленные попытки прекратить полномасштабное вторжение россии в Украину.
Последний известный визит Виткоффа и Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в москву состоялся в январе, когда они встретились с главой кремля владимиром путиным в кремле. Они никогда ранее не посещали Киев, но Зеленский сказал, что ожидает их в столице Украины в воскресенье, 6 сентября.