Віткофф і Кушнер прибули до кремля на можливу зустріч із путіним - росЗМІ
Київ • УНН
Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер приїхали до кремля. Вони можуть зустрітися з володимиром путіним щодо війни в Україні.
Кортеж з американськими переговорниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером приїхав до кремля, де може пройти їхня зустріч із російським диктатором володимиром путіним, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Додамо
Перед зустріччю з російським диктатором володимиром путіним представники американського лідера Джаред Кушнер та Стів Віткофф зупинилися на обід у центрі москви.
Нагадаємо
Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер після прибуття літаком до москви 5 вересня відправилисяз аеропорту кортежем до центру москви.
Доповнення
Як зазначає AP, посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до москви в суботу, щоб спробувати відновити зупинені спроби припинити повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Останній відомий візит Віткоффа та Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, до москви відбувся в січні, коли вони зустрілися з главою кремля володимиром путіним у кремлі. Вони ніколи раніше не відвідували Київ, але Зеленський сказав, що очікує їх у столиці України в неділю, 6 вересня.