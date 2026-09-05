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путін розпочав переговори зі спецпредставниками Трампа у кремлі

Київ • УНН

 • 380 перегляди

російський диктатор зустрівся зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у кремлі. До переговорів також долучилися ушаков і дмитрієв.

путін розпочав переговори зі спецпредставниками Трампа у кремлі

російський диктатор володимир путін розпочав зустріч із спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у кремлі, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, путін привітав гостей і назвав непростою ситуацію, з якою їм доведеться розбиратися на переговорах у кремлі.

Помічник російського лідера юрій ушаков та посланець кирило дмитрієв беруть участь у розмові.

Віткофф і Кушнер прибули до кремля на можливу зустріч із путіним - росЗМІ05.09.26, 19:24 • 1114 переглядiв

Нагадаємо

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер після прибуття літаком до москви 5 вересня відправилисяз аеропорту кортежем до центру москви. 

Доповнення

Як зазначає AP, посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до москви в суботу, щоб спробувати відновити зупинені спроби припинити повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Останній відомий візит Віткоффа та Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, до москви відбувся в січні, коли вони зустрілися з главою кремля володимиром путіним у кремлі. Вони ніколи раніше не відвідували Київ, але Зеленський сказав, що очікує їх у столиці України в неділю, 6 вересня.

Антоніна Туманова

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