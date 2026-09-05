путін розпочав переговори зі спецпредставниками Трампа у кремлі
Київ • УНН
російський диктатор зустрівся зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у кремлі. До переговорів також долучилися ушаков і дмитрієв.
російський диктатор володимир путін розпочав зустріч із спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у кремлі, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
За даними росЗМІ, путін привітав гостей і назвав непростою ситуацію, з якою їм доведеться розбиратися на переговорах у кремлі.
Помічник російського лідера юрій ушаков та посланець кирило дмитрієв беруть участь у розмові.
Віткофф і Кушнер прибули до кремля на можливу зустріч із путіним - росЗМІ05.09.26, 19:24 • 1114 переглядiв
Нагадаємо
Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер після прибуття літаком до москви 5 вересня відправилисяз аеропорту кортежем до центру москви.
Доповнення
Як зазначає AP, посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до москви в суботу, щоб спробувати відновити зупинені спроби припинити повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Останній відомий візит Віткоффа та Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, до москви відбувся в січні, коли вони зустрілися з главою кремля володимиром путіним у кремлі. Вони ніколи раніше не відвідували Київ, але Зеленський сказав, що очікує їх у столиці України в неділю, 6 вересня.