У Києві росіяни вдарили дроном по АЗС поблизу ТРЦ Respublika - є постраждалі
Київ • УНН
У Голосіївському районі дрон упав на АЗС "Укрнафта" біля ТРЦ Respublika. Пожежу загасили, четверо людей постраждали.
У Києві росіяни вдарили по автозаправній станції на Кільцевій дорозі поблизу ТРЦ Respublika. Четверо людей постраждали, передає УНН.
Деталі
Кадри на яких видно клуби диму та пожежу у місці влучання, з’явились в соцмережах.
росія почала атаки на АЗС Києва. Знищено "Укрнафту" на Кільцевій. Біля ТРЦ Республіка. Під час тривог не перебувайте на АЗС
Окремо критиці були піддані нововведення щодо повітряних тривог.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що на місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі. Після повторного влучання загорілися дизельні генератори.
Водночас, міський голова Києва повідомив про виклик бригад медиків у Голосіївський район столиці, де знаходиться АЗС "Укрнафта", а також розповів про деталі події..
У Голосіївському районі БПЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу
Нагадаємо
Внаслідок російських ударів по продовольчих складах і логістичних центрах у Києві і низці інших міст України почалися перебої з постачанням певних продуктів.