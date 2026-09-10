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У Києві росіяни вдарили дроном по АЗС поблизу ТРЦ Respublika - є постраждалі

Київ • УНН

 • 2472 перегляди

У Голосіївському районі дрон упав на АЗС "Укрнафта" біля ТРЦ Respublika. Пожежу загасили, четверо людей постраждали.

У Києві росіяни вдарили дроном по АЗС поблизу ТРЦ Respublika - є постраждалі

У Києві росіяни вдарили по автозаправній станції на Кільцевій дорозі поблизу ТРЦ Respublika. Четверо людей постраждали, передає УНН.

Деталі

Кадри на яких видно клуби диму та пожежу у місці влучання, з’явились в соцмережах.

росія почала атаки на АЗС Києва. Знищено "Укрнафту" на Кільцевій. Біля ТРЦ Республіка. Під час тривог не перебувайте на АЗС

 - повідомили в соцмережах.

Окремо критиці були піддані нововведення щодо повітряних тривог.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що на місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі. Після повторного влучання загорілися дизельні генератори.

Водночас, міський голова Києва повідомив про виклик бригад медиків у Голосіївський район столиці, де знаходиться АЗС "Укрнафта", а також розповів про деталі події..

У Голосіївському районі БПЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу

- повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо

Внаслідок російських ударів по продовольчих складах і логістичних центрах у Києві і низці інших міст України почалися перебої з постачанням певних продуктів.

Алла Кіосак

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