В Киеве россияне ударили дроном по АЗС возле ТРЦ Respublika - есть пострадавшие
Киев • УНН
В Голосеевском районе дрон упал на АЗС "Укрнафта" возле ТРЦ Respublika. Пожар потушили, четыре человека пострадали.
В Киеве россияне нанесли удар по автозаправочной станции на Кольцевой дороге возле ТРЦ Respublika. Четыре человека пострадали, передает УНН.
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Кадры, на которых видны клубы дыма и пожар в месте попадания, появились в социальных сетях.
Россия начала атаки на АЗС Киева. Уничтожена "Укрнафта" на Кольцевой. Возле ТРЦ "Республика". Во время тревог не находиться на АЗС
Отдельной критике подверглись нововведения, касающиеся воздушных тревог.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на месте удара загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании. После повторного попадания загорелись дизельные генераторы.
В то же время городской голова Киева сообщил о вызове бригад медиков в Голосеевский район столицы, где находится АЗС "Укрнафта", а также рассказал о деталях происшествия..
В Голосеевском районе БПЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание 1 автомобиля оперативно ликвидировали. Три человека пострадали. Медики оказывают им помощь
Напомним
В результате российских ударов по продовольственным складам и логистическим центрам в Киеве и ряде других городов Украины начались перебои с поставками определенных продуктов.