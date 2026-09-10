В Киеве россияне ударили дроном по АЗС возле ТРЦ Respublika - есть пострадавшие

В Киеве россияне нанесли удар по автозаправочной станции на Кольцевой дороге возле ТРЦ Respublika. Четыре человека пострадали, передает УНН.

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Кадры, на которых видны клубы дыма и пожар в месте попадания, появились в социальных сетях.

Россия начала атаки на АЗС Киева. Уничтожена "Укрнафта" на Кольцевой. Возле ТРЦ "Республика". Во время тревог не находиться на АЗС - сообщили в социальных сетях.

Отдельной критике подверглись нововведения, касающиеся воздушных тревог.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на месте удара загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании. После повторного попадания загорелись дизельные генераторы.

В то же время городской голова Киева сообщил о вызове бригад медиков в Голосеевский район столицы, где находится АЗС "Укрнафта", а также рассказал о деталях происшествия..

В Голосеевском районе БПЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание 1 автомобиля оперативно ликвидировали. Три человека пострадали. Медики оказывают им помощь - сообщил Виталий Кличко.

Напомним

В результате российских ударов по продовольственным складам и логистическим центрам в Киеве и ряде других городов Украины начались перебои с поставками определенных продуктов.