В Киеве россияне ударили дроном по АЗС возле ТРЦ Respublika - есть пострадавшие

$44.650.1851.990.35
ukenru
08:42 • 3582 просмотра
В Киеве россияне ударили дроном по АЗС возле ТРЦ Respublika - есть пострадавшиеPhotoVideo
07:17 • 11210 просмотра
Удар рф по Миле - сотруднику СБУ сообщили о подозрении из-за ненадлежащего хранения боеприпасов
Эксклюзив
06:57 • 17853 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
06:38 • 12307 просмотра
Зеленский с первой леди прибыл в Канаду с официальным визитомVideo
04:58 • 21234 просмотра
Ветеранов западного спецназа заподозрили в подготовке российских военнослужащих к войне против Украины — The Telegraph
04:35 • 19513 просмотра
Зеленский вместе с первой леди посещает Канаду, названа программа визита
04:21 • 15595 просмотра
В Махачкале во время атаки дронов прогремели взрывы возле морского порта и театра — OSINTVideo
10 сентября, 02:57 • 17886 просмотра
рф должна заплатить Украине десятки миллиардов евро за преступления — в ПАСЕ предложили, как забрать деньги
10 сентября, 02:40 • 16004 просмотра
Украинский «Корал» может сбивать баллистические ракеты — в Defense Express объяснили принцип перехватаPhoto
10 сентября, 01:18 • 14060 просмотра
Москва не справляется с украинскими дронами, поэтому к борьбе с ними привлекут резервистов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
5.5м/с
41%
748мм
Популярные новости
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 22897 просмотра
119-летний мужчина из Коста-Рики может стать старейшим человеком в миреPhoto10 сентября, 00:54 • 4384 просмотра
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 18593 просмотра
Что отмечают 10 сентября в Украине и мире 03:55 • 10746 просмотра
Удары рф по складам вызвали перебои с продуктами в Киеве и других городах Украины - The Guardian05:46 • 9804 просмотра
публикации
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
Эксклюзив
06:57 • 17853 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto9 сентября, 18:32 • 37665 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 17:35 • 41527 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto9 сентября, 13:26 • 45799 просмотра
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат9 сентября, 06:00 • 62889 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Си Цзиньпин
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 18738 просмотра
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 23035 просмотра
Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей9 сентября, 23:06 • 26028 просмотра
Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?9 сентября, 22:05 • 25318 просмотра
Настю Каменских внесли в «Миротворец» после заявлений об украинском языке и «кисте»9 сентября, 20:58 • 25058 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Отопление
Хранитель
Техника
MIM-104 Patriot

В Киеве россияне ударили дроном по АЗС возле ТРЦ Respublika - есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 3588 просмотра

В Голосеевском районе дрон упал на АЗС "Укрнафта" возле ТРЦ Respublika. Пожар потушили, четыре человека пострадали.

В Киеве россияне ударили дроном по АЗС возле ТРЦ Respublika - есть пострадавшие

В Киеве россияне нанесли удар по автозаправочной станции на Кольцевой дороге возле ТРЦ Respublika. Четыре человека пострадали, передает УНН.

Подробности

Кадры, на которых видны клубы дыма и пожар в месте попадания, появились в социальных сетях.

Россия начала атаки на АЗС Киева. Уничтожена "Укрнафта" на Кольцевой. Возле ТРЦ "Республика". Во время тревог не находиться на АЗС

 - сообщили в социальных сетях.

Отдельной критике подверглись нововведения, касающиеся воздушных тревог.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на месте удара загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании. После повторного попадания загорелись дизельные генераторы.

В то же время городской голова Киева сообщил о вызове бригад медиков в Голосеевский район столицы, где находится АЗС "Укрнафта", а также рассказал о деталях происшествия..

В Голосеевском районе БПЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание 1 автомобиля оперативно ликвидировали. Три человека пострадали. Медики оказывают им помощь

- сообщил Виталий Кличко.

Напомним

В результате российских ударов по продовольственным складам и логистическим центрам в Киеве и ряде других городов Украины начались перебои с поставками определенных продуктов.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Взрывы
Пожары
Воздушная тревога
Война в Украине
Виталий Кличко
Украина
Киев