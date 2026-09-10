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Удари рф по складах спричинили перебої з продуктами в Києві і інших містах України - The Guardian

Київ • УНН

 • 392 перегляди

російські атаки пошкодили склади й логістичні центри продуктових мереж у Києві та інших містах. Влада заявила про системний удар по постачанню.

Удари рф по складах спричинили перебої з продуктами в Києві і інших містах України - The Guardian

Внаслідок російських ударів по продовольчих складах і логістичних центрах у Києві і низці інших міст України почалися перебої з постачанням певних продуктів. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

Ворожі удари не минули, зокрема, склади Novus, ATB, Silpo та Fora. Продавці і покупці зазначають, що масштабного скуповування продуктів, яке спостерігалося у 2022 році, коли почалось російське повномасштабне вторгнення, наразі немає.

Ця хвиля ударів є наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. Якщо у 2022 році ворог атакував переважно експортно-сільськогосподарську інфраструктуру, а в наступні роки знищував енергетичний сектор, то атаки серпня-вересня 2026 року є системною атакою на внутрішню систему життєзабезпечення цивільного населення

- заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він додав, що росіяни цілеспрямовано намагаються знищити логістику, яка забезпечує українські міста продовольством.

Нагадаємо

У червні 2026 року російський удар знищив один із великих розподільчих центрів АТБ поблизу Дніпра площею 37,5 тис. кв. м, який забезпечував постачання понад 300 магазинів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Після цього компанія заявляла про перерозподіл товарних потоків між іншими логістичними центрами.

Євген Устименко

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