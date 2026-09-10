Удары рф по складам вызвали перебои с продуктами в Киеве и других городах Украины - The Guardian
Киев • УНН
российские атаки повредили склады и логистические центры продуктовых сетей в Киеве и других городах. Власти заявили о системном ударе по поставкам.
В результате российских ударов по продовольственным складам и логистическим центрам в Киеве и ряде других городов Украины начались перебои с поставками некоторых продуктов. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
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Вражеские удары не обошли, в частности, склады Novus, ATB, Silpo и Fora. Продавцы и покупатели отмечают, что масштабной скупки продуктов, которая наблюдалась в 2022 году, когда началось российское полномасштабное вторжение, сейчас нет.
Эта волна ударов является крупнейшей с начала полномасштабного вторжения. Если в 2022 году враг атаковал преимущественно экспортную сельскохозяйственную инфраструктуру, а в последующие годы уничтожал энергетический сектор, то атаки августа-сентября 2026 года являются системной атакой на внутреннюю систему жизнеобеспечения гражданского населения
Он добавил, что россияне целенаправленно пытаются уничтожить логистику, которая обеспечивает украинские города продовольствием.
Напомним
В июне 2026 года российский удар уничтожил один из крупных распределительных центров АТБ недалеко от Днепра площадью 37,5 тыс. кв. м, который обеспечивал поставки более чем в 300 магазинов в Днепропетровской и Запорожской областях. После этого компания заявила о перераспределении товарных потоков между другими логистическими центрами.