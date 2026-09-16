Анджеліна Джолі приїхала до Харкова разом із сином: що найбільше вразило акторку

Американська акторка та гуманітарна активістка Анджеліна Джолі розповіла про свою нещодавню поїздку до України, під час якої відвідала Харків разом зі своїм 18-річним сином Ноксом. Про це Джолі повідомила у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Під час візиту акторка зустрічалася з українськими дітьми, педагогами, тренерами та родинами, яких торкнулася війна. Особливе враження на Джолі справило те, як у Харкові діти продовжують навчатися, займатися спортом та мистецтвом попри постійну загрозу російських обстрілів. Зокрема, вона звернула увагу на підземні школи та навчальні простори, облаштовані у метро та інших захищених приміщеннях.

Під час поїздки Джолі також відвідала спортивну студію Caramel на Північній Салтівці, де діти продовжують тренування навіть під час повітряних тривог. Крім того, акторка побувала у харківській художній студії Aza Nizi Maza, заняття якої після початку повномасштабного вторгнення перенесли у підземне приміщення.

Разом із сином Джолі відвідала харківський клуб Spadkoyemets. Нокс, який займається муай-тай, провів там тренування разом з українськими військовими. Про цей візит раніше повідомляли Федерація боксу України та власник клубу. За даними AFP, Джолі із сином відвідали зал 6 вересня.

Після Харкова Джолі також побувала у Карпатах, де взяла участь у програмі Gen.Camp Family, спрямованій на підтримку українських родин, зокрема сімей військовослужбовців, які пережили російський полон.

У своєму дописі Анджеліна Джолі наголосила на роботі невеликих українських громадських та гуманітарних організацій, які, попри обмежені ресурси та війну, продовжують допомагати дітям і родинам.

Контекст

Це не перший візит Анджеліни Джолі до України після початку повномасштабного російського вторгнення. Навесні 2022 року вона відвідала Львів, де зустрічалася з переселенцями та дітьми, які постраждали внаслідок російського удару по залізничному вокзалу Краматорська.

У листопаді 2025 року Джолі також побувала у Херсоні та Миколаєві, де зустрічалася з місцевими жителями, волонтерами та медиками.

Упродовж багатьох років Джолі співпрацювала з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. З 2001 року вона була послом доброї волі UNHCR, а з 2012-го до 2022 року працювала спеціальним посланником організації.

Нагадаємо

Дещо раніше Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну.