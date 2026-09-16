Анджелина Джоли приехала в Харьков вместе с сыном: что больше всего впечатлило актрису

Американская актриса и гуманитарная активистка Анджелина Джоли рассказала о своей недавней поездке в Украину, во время которой посетила Харьков вместе со своим 18-летним сыном Ноксом. Об этом Джоли сообщила в социальных сетях, передает УНН.

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Во время визита актриса встречалась с украинскими детьми, педагогами, тренерами и семьями, которых коснулась война. Особое впечатление на Джоли произвело то, как в Харькове дети продолжают учиться, заниматься спортом и искусством, несмотря на постоянную угрозу российских обстрелов. В частности, она обратила внимание на подземные школы и учебные пространства, оборудованные в метро и других защищенных помещениях.

Во время поездки Джоли также посетила спортивную студию Caramel на Северной Салтовке, где дети продолжают тренировки даже во время воздушных тревог. Кроме того, актриса побывала в харьковской художественной студии Aza Nizi Maza, занятия которой после начала полномасштабного вторжения перенесли в подземное помещение.

Вместе с сыном Джоли посетила харьковский клуб Spadkoyemets. Нокс, который занимается муай-тай, провел там тренировку вместе с украинскими военными. Об этом визите ранее сообщали Федерация бокса Украины и владелец клуба. По данным AFP, Джоли с сыном посетили зал 6 сентября.

После Харькова Джоли также побывала в Карпатах, где приняла участие в программе Gen.Camp Family, направленной на поддержку украинских семей, в частности семей военнослужащих, переживших российский плен.

В своем посте Анджелина Джоли подчеркнула работу небольших украинских общественных и гуманитарных организаций, которые, несмотря на ограниченные ресурсы и войну, продолжают помогать детям и семьям.

Контекст

Это не первый визит Анджелины Джоли в Украину после начала полномасштабного российского вторжения. Весной 2022 года она посетила Львов, где встречалась с переселенцами и детьми, пострадавшими в результате российского удара по железнодорожному вокзалу Краматорска.

В ноябре 2025 года Джоли также побывала в Херсоне и Николаеве, где встречалась с местными жителями, волонтерами и медиками.

В течение многих лет Джоли сотрудничала с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. С 2001 года она была послом доброй воли UNHCR, а с 2012-го по 2022 год работала специальным посланником организации.

Напомним

Незадолго до этого Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает ее гуманитарные поездки в Украину.