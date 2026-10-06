ГУР выявило схему обхода санкций российскими агромагнатами в ЕС

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) выявило очередную схему уклонения от санкций, которую используют российские агромагнаты из Калининградской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГУР.

Детали

Отмечается, что александр и дмитрий долгoвы используют свои доходы для финансирования геноцидной агрессии россии против Украины.

Братья долгoвы — основатели и владельцы холдинга "ДолговГрупп", крупнейшего аграрного предприятия в калининградском эксклаве. Компания обрабатывает более 50% земель региона, занимается растениеводством, животноводством, переработкой и реализацией агропродукции. Ежегодно бизнес долгoвых производит более 300 тыс. тонн зерна. Холдинг располагает элеваторными мощностями на 240 тыс. тонн и собственным железнодорожным парком для перевозки зерновых культур и растительных масел — говорится в сообщении.

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Указывается, что, помимо пшеницы, братья экспортируют кукурузу, рапс, ячмень, рожь, рапсовое масло.

При этом "ДолговГрупп" не находится под санкциями, зарабатывает на европейском рынке и помогает спонсировать геноцидную войну россии против Украины — и через налоги в бюджет государства-агрессора россии, и путем систематической финансовой и материальной поддержки подразделений российских оккупационных войск — рассказали в ГУР.

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Справочно

В 2012 году братья долгoвы выступили соучредителями литовской компании UAB Dognus. Несмотря на формальную смену владельцев в 2016–2018 годах, существует высокая вероятность, что долгoвы на самом деле сохранили контроль над этой структурой. Dognus осуществляла значительные торговые операции с предприятиями, связанными с "ДолговГрупп", в частности закупала российское зерно.

После начала полномасштабной войны россии против Украины фирма UAB Dognus резко нарастила объемы. Так, в 2022 году активы компании выросли с €7,48 млн до €42,96 млн, денежные средства — с €86,7 тыс. до €23,21 млн, а выручка достигла €55,1 млн.

Также существенно возросла трансграничная активность Dognus: из 708 импортно-экспортных операций, осуществленных в 2018–2023 годах, 674 пришлись на период с 1 января 2022 года по 17 января 2023 года.

По оценкам военной разведки Украины, братья долгoвы могут использовать UAB Dognus как теневую европейскую фирму для обхода санкционных ограничений и накопления финансовых ресурсов в юрисдикции ЕС.

Напомним

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